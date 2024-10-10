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民眾黨立院黨團總召黃國昌以「咆哮」功力聞名，連黨主席柯文哲也曾因此勸他。黃國昌今（10）國慶日下午出席民眾黨西門町集會助講時，則一改憤怒風格，用溫情語調回憶柯文哲語錄，現場小草紛紛感動拭淚。而柯妻陳佩琪隨後也接受黃國昌邀請上台發言，她痛心表示，如果台灣有司法公義的話，「請還給我的老公」。黃國昌上台助講表示，他多年前的國慶日也曾經跟一群朋友在凱達格蘭大道抗爭，當時就是對掌握權力的政府有很多憤怒跟不滿，要告訴這個政府不能濫權。今天國慶日他壓抑非常多的情緒，早上率黨團成員一同出席國慶大典。黃國昌感性回憶柯文哲今年總統大選後的談話，「柯文哲主席他非常有風度的，以台灣民眾黨黨主席的身分帶領著8位立委，參加賴清德總統的就職典禮。他那時候告訴我們大家，選舉已經結束了，這個國家要往前走，希望這個社會可以和解，希望這個國家的人民可以團結。」這就是他所認識的柯文哲。台下仔細聆聽黃國昌發言的小草，也紛紛拭淚，忍不住哽咽。而原訂要發言的黨秘書長周榆修則將時間讓出給柯妻陳佩琪，陳佩琪也在黃國昌邀請下，舉著「司法不公，政治辦案」標語上台發言。陳佩琪痛心表示，「如果台灣有司法公義的話，我真的要說，請把我的先生放出來！請還給我的老公！」