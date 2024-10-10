我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（10）發表國慶演說，延續日前國慶晚會演說基調，強調中華民國已存在113年，強化兩岸、兩國互不隸屬之事實，並喊話中國與台灣共同善盡國際責任。對此，東吳大學政治系助理教授陳方隅分析，賴清德演說主軸明確，連結到1912年，更貼近中華民國派的聲音，是努力想對中華民國派、深綠獨派喊話，讓更多人可以接受現在的中華民國；他也認為，賴清德比過去更強調中華民國，這有別於過去的獨派。賴清德今發表首次國慶演說，除了喊話團結國家之外，也拋出「四個不變」，包含捍衛國家主權的決心不變、維持台海和平穩定現狀的努力不變、希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變、世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。對此，陳方隅肯定賴清德的演說主軸明確，強調台灣與中華人民共和國互不隸屬，他提到，內容軟性很多，鋪陳台灣的民主自由、多元性及跨文化的包容性，凸顯台灣與對岸的不同，「賴以中華民國為主體來凸顯一邊一國、強調台灣的特性，是非常好的做法」。陳方隅說，賴清德從113年前的革命，從中華民國出發的角度，與蔡英文強調1949年開始有所不同，更兼顧到中華民國派的看法。陳方隅指出，賴清德比過去更強調中華民國，這有別於過去的獨派，傳統獨派是徹底否認中華民國的，賴清德對於中華民國歷史根源的複雜性，提出不需要太計較的態度，就是同時向中華民國派、深綠獨派溝通，希望讓更多人可以接受中華民國，就是現在民主自由的中華民國。陳方隅也注意，賴清德在呼籲中國承擔更多國際責任的時候提到俄烏戰爭，把中國的責任延伸到不只是兩岸，也是向世界宣示：兩岸議題與中國威權僅是台灣與中國的事，而是全球的事，「這是很具體的連結，也是很有力的呼籲」。陳方隅認為，前總統馬英九跳出來罵賴清德不符合憲法，紅統派配合國台辦罵賴清德搞台獨，但賴明明都是講中華民國，特別國慶晚會還是比較偏藍的場合，效果更是不錯，包括賴清德之前講到璦琿條約，確實戳到中國；中國在江澤民還與俄羅斯簽訂中俄睦鄰友好合作條約，追認璦琿條約的效力，「中國無法解釋，回都不敢回，確實很有趣」。