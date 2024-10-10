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中職季後挑戰賽將於12日在台北大巨蛋開打，由統一獅交手樂天桃猿，由於賽制規定只能攜帶3名洋投，總教練「餅總」林岳平正在為如何取捨羅昂、布雷克、勝騎士和裴瑞茲四位投手而煩惱，餅總表示，會考慮到最後一刻才做決定，甚至會準備多套方案應對。昨日對戰味全龍，洋投羅昂僅投了2局便退場。對此，林岳平坦言：「這是為了保留他在季後挑戰賽上場的可能性，我們在剩下兩場比賽後，會仔細思考該帶哪3位洋投進入季後賽。」餅總表示：「我們有兩個方案在考量，不一定是單純依據先發或後援來決定。裴瑞茲對我們而言是重要的戰力，主要還是要看我們想用什麼戰術來應戰，會慎重考慮到最後一刻，再決定洋將名單。」今年季後賽球員名單擴充到32人，其中有4名為隨隊球員，每場比賽都可從這32人中進行人員更換，參加季後挑戰賽的樂天桃猿和統一獅隊將在明（11）日賽後提交名單，聯盟則會在12日早上公布最終名單。林岳平強調：「我們會有A方案和B方案，以應對不同的情況。最重要的是，選出最適合球隊戰術需求的洋投，為球隊爭取最佳的勝利機會。」