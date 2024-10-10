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▲活動現場由海軍陸戰隊儀隊及海軍官校軍樂隊精采演出拉開序幕，接著由樹德家商帶來青春活力的舞蹈帶動現場氣氛，最後由四維國小合唱團領唱國歌。(圖／高市府提供)

▲陳其邁特別指出，位於四維行政中心的巨型國旗是全台縣市中最大的國旗，這面國旗象徵著高雄市在面對逆境時的團結一致及守護台灣、中華民國的決心。(圖／高市府提供)

為慶祝雙十國慶，高雄市政府今(10)日舉行國慶升旗典禮，慶祝國家生日快樂。高雄市長陳其邁表示，高雄市民在這次風災中沒有被擊倒，市政大樓懸掛一面巨型國旗，象徵高雄市面對逆境時的團結一致及守護台灣、中華民國的決心。今天是雙十國慶，各縣市也各自舉行國慶升旗及相關慶祝活動，共同慶祝中華民國113歲生日快樂。高雄市政府一早於四維行政中心舉行國慶升旗典禮，今年以「邁向未來，因你耀眼」為主題，高雄市長陳其邁率市府團隊與民進黨立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及國民黨立委柯志恩以及議長康裕成和多位市議員、軍方代表及市民朋友齊聚四維行政中心府前廣場，共同祝福中華民國生日快樂。同台慶賀。活動現場由海軍陸戰隊儀隊及海軍官校軍樂隊精采演出拉開序幕，接著由樹德家商帶來青春活力的舞蹈帶動現場氣氛，最後由四維國小合唱團領唱國歌，搭配海軍陸戰隊樂隊演奏，國旗在市府團隊與現場民眾的注目下冉冉上升，以悠揚的歌聲為國家獻上祝福。陳其邁表示，高雄市民經歷了山陀兒颱風襲擊，在高達17級的強風之下，對高雄市造成了不小的挑戰，市府在風雨稍歇的第一時間，包括工務局、環保局、警察局及消防局等所有的局處總動員，開始著手清理家園，也感謝台電、台水與國軍弟兄姊妹，大家全力共同投入搶救、搶險、救災等工作。陳其邁在致詞中也提到颱風使農漁業產生鉅額損失，勘災過程見到許多農漁民都紅了眼眶，但高雄市民展現強大、堅韌與團結，展現出高雄人對於守護家園堅毅不屈的精神，高雄沒有被強風擊倒，這種禍福與共的精神是高雄人引以為傲的特質。陳其邁也對於市議會以及全國各縣市支援單位的協助，也表達最深的感謝，各地支援在風災後先後抵達高雄，共同協力讓高雄市迅速恢復市容，在面對挑戰時展現的團結與堅韌，並強調這種禍福與共的精神是高雄人引以為傲的特質，共同重建家園的韌性與團結，令人非常感動。陳其邁特別指出，位於四維行政中心的巨型國旗是全台縣市中最大的國旗，這面國旗象徵著高雄市在面對逆境時的團結一致及守護台灣、中華民國的決心，他並呼籲高雄市民持續發揚這種不屈不撓的精神，共同打造美好的未來，祝福高雄加油、台灣加油，中華民國生日快樂。