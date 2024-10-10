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▲「2024華友聯家族週年共響派對」吸引眾多住戶及民眾一同共襄盛舉。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.10）

迎接雙十國慶，華友聯集團雙十節當天於衛武營舉辦「2024華友聯家族週年共響派對」，不同於以往型式，今年首次與衛武營大型6週年活動OpenHouse配合，融合華友聯集團16週年，以主軸共享/共響及永續生活概念延伸活動，吸引眾多住戶及民眾一同共襄盛舉，活動現場熱鬧非凡。活動在衛武營北廣場展開，住戶們領取「好野生活」減塑野餐墊，與親友共享野餐時光。晚間戶外音樂會《眾人的搖擺》則由知名藝人鼓鼓呂思緯、鄭宜農及多組樂團演出。值得一提的是，華友聯「好野生活」減塑野餐墊使用27~28支回收瓶紡紗製造，每千件可減塑2萬7千支寶特瓶，體現了集團對環境的責任與關懷，讓住戶們在享受戶外活動的同時，身體力行支持環保。活動重頭戲則是華友聯住戶專屬的抽獎活動，由高雄在地fantasia人聲樂團揭開序幕後，於現場抽出FUJI AI按摩椅、BenQ投影機、Dyson吹風機、Apple HomePod、Ｈ會館住宿券等多項大獎。華友聯集團家族活動已行之有年，包含2019年中秋萬人烤肉電音派對、2020年勇闖高雄義大遊樂園、2022年聖誕共遊衛武營，去年2023年於壽山動物園舉辦「華友聯動物狂歡派對」，今年再度將活動拉回衛武營舉辦。華友聯集團董事長陸炤廷表示，建築不應只是硬梆梆的水泥建物，我們建案從選地開始到格局的精調細琢，團隊常為了幾公分的格局差異討論許久，因為我們知道這是撐起住戶日常使用的細節，不容忽視，乃至於選材、建築的美學都是團隊所在意的。陸炤廷表示，希望給住戶的不只是建築物的安全及細節，也希望能藉由各類活動跟課程讓住戶們能有更好的互動，將永續及健康美好生活的觀念傳遞，華友聯集團對於建築跟住戶的用心，已有5200戶的完工經驗，體驗過的住戶都了然於心，也成了最好的口碑行銷。