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▼朴信惠（左）在新作《來自地獄的法官》飾演惡女角色，再度掀起話題。（圖／Disney+）

▲朴信惠在韓國是出了名的孝女，一成名就報答父母的養育之恩。（圖／朴信惠IG）

34歲南韓女星朴信惠是名符其實的「韓劇女王」，演出過不少膾炙人口的作品，包括《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》等等，近來推出新作《來自地獄的法官》，首度挑戰惡女角色，聲勢居高不下，然而朴信惠能有今天的地位，都是靠自己一步步努力而來，她從小的家境並不富裕，爸爸靠著開計程車將她養大，充滿孝心的她成名後立刻置產、開店報答父母的養育之恩。朴信惠曾在節目《認識的哥哥》中透露，小時候家中的經濟狀況不好，小學一年級，小偷還闖入他們家，偷走父母努力存的存款80萬韓元（大約2萬新台幣），讓她從此後立志要成為警察，沒想到卻陰錯陽差進入演藝圈，當時她的老師很喜歡歌手李承煥，李承煥正在舉行MV試鏡，老師便把她的照片寄去，當年才11歲的朴信惠順利入選，參加MV《愛嗎》拍攝，首度踏出了第一步。2003年朴信惠拍攝李承煥MV《花》正式出道，同年在經典韓劇《天國的階梯》中，飾演女主角崔智友的童年角色「小靜書」，還因此獲得SBS演技大賞童星獎，從小就出道，她不得不放棄和朋友相處的機會，每天不是在片場就是在公司，還曾因為一場戲被打了30個巴掌，然而她始終撕不掉「小靜書」標籤，直到在《原來是美男》中一人分飾兩角，男扮女裝造型讓她徹底爆紅，之後《繼承者們》更是奠定她「韓劇女王」的地位，從此口碑作品不斷。朴信惠勇闖演藝圈的期間，父母為了支持她，舉家從光州搬到首爾，爸爸靠著開計程車、賣保險等收入辛苦養家，這些點滴她都記在心裡，因此在成名後，朴信惠不但幫父母開烤牛腸店，還會在休息時到店裡幫忙，甚至為家人置產，就是想讓他們過上好日子，孝順的行徑受到外界一致大讚，過去韓國演藝圈曾有「盡孝排行」，朴信惠在排行中還是第7名。