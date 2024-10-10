我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《以家人之名》大哥凌霄，韓版由黃寅燁（右）飾演。（圖／翻攝JTBC、以家人之名微博）

▲《以家人之名》二哥賀子秋，韓版由裴賢聖（右）飾演。（圖／翻攝JTBC、以家人之名微博）

▲《以家人之名》小妹李尖尖，韓版由鄭彩娟（右）飾演。（圖／翻攝JTBC、以家人之名微博）

▲《以家人之名》的2位爸爸，韓版由崔元英（左下）、崔武成（右下）飾演。（圖／翻攝JTBC、以家人之名微博）

2020年「超越血緣」的中國家庭喜劇《以家人之名》深受亞洲觀眾歡迎，如今翻拍成韓版《偶然成為家人》，找來黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖主演，該劇不同以往韓劇的播出模式，將在每週三一次播出2集，《NOWnews今日新聞》為讀者整理故事介紹、收看資訊，讓大家雙十國慶連假輕鬆追劇。《偶然成為家人》改編自2020年突破50.1億瀏覽的陸劇《以家人之名》。《偶然成為家人》由導演金勝浩執導，《女神降臨》黃寅燁、《因為初戀是第一次》鄭彩娟，以及《京城怪物2》裴賢聖共同主演，劇情描述黃寅燁飾演的大哥「金山河」、鄭彩娟飾演的小妹「尹珠媛」和裴賢聖飾演的二哥「姜海俊」，3個毫無血緣關係的孩子在2位爸爸的撫養下，如家人般共同生活了10年，卻因為某些原因分開，10年後再次重逢，展開一段浪漫且暖心的故事。導演金勝浩被問到《偶然成為家人》與《以家人之名》有何不同，他表示：「雖然是翻拍作品，但家庭成員間的共鳴故事不僅限於中國，而是能引起全球觀眾的共鳴。我們在劇中融入了韓國的生活文化，並充分展現了韓國演員們的魅力和特質。」金勝浩更形容3位主演：「黃寅燁擁有如深海般寬廣的內心，鄭彩娟像花朵般充滿能量，而裴賢聖則如雨後天晴般帶來陽光的感覺。」因為《女神降臨》爆紅的黃寅燁，今年已經33歲，對於這次穿上校服，他曾想說「這是最後一次」，但只要劇本出色、能傳達好的訊息，就「沒有拒絕的理由」，還透露為了培養劇中親如家人的感情，3位主演私下經常聚會、一起出遊，甚至和導演一起小酌，笑稱酒精能讓人變得更加坦率，因此透過喝酒增進彼此間的情感。劇中的黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖3人雖然沒有血緣關係，但卻在相處中逐漸萌生浪漫情愫，對於這樣的劇情發展，鄭彩娟表示：「從家人變成戀人的過程讓人怦然心動，雖然可能看起來有些衝突，但實際上充滿了讓人心跳加速的元素。」《偶然成為家人》的播出模式不同於以往韓劇，為每週三雙集連播，9日首播的前2集揭開了模範生金山河（黃寅燁 飾）、充滿正能量的尹珠媛（鄭彩娟 飾）以及籃球少年姜海俊（裴賢聖 飾）3人童年因家庭變故相遇，共同克服創傷成長為活潑燦爛的高中生。然而隨著劇情推進，金山河意外見到當年拋棄他的母親，並發現母親身旁多了一位與他同母異父的妹妹，內心深感震撼。另一方面，海俊的母親去首爾工作10年音訊全無，此時一名陌生男子自稱是海俊的未來繼父，並宣稱要帶其移居美國，原本2個爸爸和3個孩子組成的家庭，將面臨重大變化。原 作：《以家人之名》（陸劇）編 劇：洪詩英導 演：金勝浩語 言：韓文集 數：16開播日：2024年10月9日～2024年11月27日（預計）主 演：黃寅燁（飾演：金山河）、鄭彩娟（飾演：尹珠媛）、裴賢聖（飾演：姜海俊）收 看：愛奇藝國際站（每週三上線2集）