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▲農曆九月初九為「極陽之日」，許多家庭在重陽這天會準備豐盛的飯菜祭拜祖先。（示意圖／取自shutterstock）

▲祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可。（圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

▲媽祖婆的聖誕日在農曆的三月二十三日，因此又有著「三月瘋媽祖」的俗諺。（示意圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

農曆九月初九是台灣習俗中的重陽節，今（2024）年更是同時遇上天赦日，是補財庫、迎好運的大好時機，重陽節除了與除夕、清明節、中元節並稱為四大祭祖節日外，更是被稱為「公媽節」，是好幾位台灣人氣神明的大日子，在這天除了祭祖外，拜拜更是事半功倍，能夠一次向好幾位祝賀生日、得道日。重陽節這天要先在中午前祭祖，下午再拜地基主，神明則是中間找個時間到廟宇進香即可。祭拜祖先需在上午11點到下午1點之間進行，特別記得酒杯擺幾杯，碗筷就要準備幾副，盡量在午時結束前祭拜完成。準備的飯菜樣式沒有硬性規則，可依照祖先、過世長輩生前喜愛的菜色置辦。三牲（豬肉、全雞、全魚，全鴨也可以）、水果、白飯一鍋、湯一鍋、菜盤、酒三杯、發糕、碗筷（最多不超過七副）四色金（刈金、銀紙）：祭拜程序為擺上供品後，點蠟燭、焚香、獻酒，接著由家中長輩帶領所有後輩一同向祖先們上香，祈求祖先庇佑後代子孫身體健康、萬事如意；待香焚燒到剩三分之一時再燒金紙，金紙燒完後將酒灑於金紙灰上就可收供品了。祭拜地基主時，可從廚房往客廳拜，或從家的前後門往家裡面拜，擺一個小矮桌即可；有些地方在拜地基主時不會放碗筷在桌上，各地區習慣不一，沒有硬性規定。供品的準備不需太豐盛，因為地基主算是位階較低的神明，所以供品、菜飯不可比神明、祖先豐盛。供品準備：飯兩碗、三菜一湯、雞腿、酒三杯、水果、紙錢1、中壇元帥太子爺在台灣被譽為「最萌囝仔神」，身負掌管五營兵馬以及斬妖除魔的責任。雖責任重大，但個性上仍偏向孩童，信眾在準備供品時會以甜食為主，加上汽水、糖果、餅乾，因為這些點心都是小朋友喜愛的，藉此獲得神明的護佑賜福。2、媽祖婆的聖誕日在農曆的三月二十三日，因此又有著「三月瘋媽祖」的俗諺，但即將到來的重陽節，農曆九月初九這一天，也是媽祖的重要節日飛昇之日。3、除了同樣是神明界的少見的聖母外，農曆九月初九重陽節也是臨水夫人、媽祖的共同大日子，這一天不光是媽祖的飛昇之日，也是臨水夫人的千秋之日，不妨趁著這一天準備簡單的供品，一次向兩位女神表達祝賀之意，相信也能得到兩倍的好運勢。4、據說九皇星君是眾星之母「斗姆元君」的九個兒子，會在九月初一開始到初九的這九天下凡巡視人間禍福，在過去大半年的日子裡，凡間眾人難免有造口業、傷害生命等情事，於是在這幾天齋戒茹素，至廟中點斗燈祈福，藉以消去在日常生活中累積的罪孽。5、在台灣玄天上帝是法力無邊的大神，斬妖除魔之事基本都少不了祂，是知名的神界掃黑組。玄天上帝的聖誕是農曆三月初三，但是九月初九也是跟祂有關的大日子，那就是駕雲昇天的成道之日。重陽節除了是上述五位神祇的重要日子外，斗母星君、酆都大帝也都是在這一天過聖誕，再加上傳統節日重陽節，這一天絕對是好日子中的好日子，除了可以慎終追遠祭祀祖先以外，不妨也到廟中走走看看，一起給過節日的幾位神明添些香火，藉此獲得神明的護佑賜福。