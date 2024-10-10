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▲國慶日、週五水氣較少，降雨趨緩，週末水氣回歸，北東有雨勢再起，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲本週東北季風只有略為降溫，下週減弱後溫度又會明顯回升，冬天的感覺還沒到來。（圖／中央氣象署）

今天國慶日各地天氣穩定，中央氣象署預報員張竣堯表示，明（11）日各地天氣維持多雲到晴，不過早晚天氣偏涼，低溫僅22至24度，明晚開始到週六（10/12）水氣增加，「基隆北海岸」、「大台北」及「東半部」降雨機率提高，下波東北季風預估在下週末南下；近期生成的百里嘉颱風，將在幾小時內減弱為熱帶性低氣壓。張竣堯說明，明天台灣各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨，午後中部山區及南台灣有「局部短暫雷陣雨」，南部山區有局部大雨，晚起大台北有零星短暫雨。氣溫部分，北部22至28度、中部22至32度、南部24至31度、花東22至28度，清晨夜晚偏涼，早出晚歸要穿外套。張竣堯指出，明晚開始水氣增加，一直到週六整天，基隆北海岸、大台北山區、東半部同樣有降雨，且「大台北平地」也都有降雨機率，午後南部地區、山區也有局部雷陣雨、中南部山區要注意局部大雨。週日至下週三（10/13至10/16）東北季風減弱，環境轉為偏東風，北台灣氣溫回升，期間「基隆北海岸、東半部地區及大台北山區」有局部短暫雨，中南部維持晴到多雲，午後有局部短暫雷陣雨；白天高溫略微回升，北部31度、中部31至33度、南部31至33度、東部29至30度。此外，昨（9）日下午2時，位於日本南方側生成了「百里嘉颱風」（國際命名：barijat，美國提供，原意為沿岸受風浪影響），張竣堯預估，路徑會朝北北東轉北遠離，因為環境風切增大，且往高緯度的海溫低，