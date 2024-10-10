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西班牙網壇傳奇「蠻牛」Rafael Nadal今（10）日宣佈將於2024賽季結束後正式退役，並將在11月19日至24日於馬拉加舉行的台維斯盃總決賽進行最後一場職業賽事。這位38歲一代網壇傳奇，將結束長達二十多年的職業生涯，將告別他在ATP巡迴賽所中創造的無數輝煌時刻。近年受傷勢所苦，今年Nadal只打了7站比賽，今他在社群平台上傳一段影片，他以西班牙語表示：「大家好，我在這裡告訴你們，賽季結束後我將正式退役。過去幾年，尤其是最近兩年，對我來說非常艱難。我感覺自己無法在沒有限制的情況下打球。」Nadal表示：「這是一個艱難的決定，但人生有開始，也有結束，現在是我結束這段比我想像中更成功的職業生涯的合適時機。」Nadal在職業生涯贏得92座巡迴賽冠軍，自2001年轉職業以來，一直是ATP巡迴賽的霸主，同時生涯贏得22座大滿貫冠軍，特別是在法網囊括14座冠軍，因此有「紅土之王」的美譽。除了個人成就，Nadal也參加無數次的台維斯盃賽事，為國家爭光。今年Nadal戰績為12勝7敗，儘管過去兩年受到傷病困擾，但他從未放棄。他感謝了在他職業生涯中陪伴他一路走來的團隊、家人以及ATP巡迴賽上的對手，並特別提到他的叔叔兼前教練Toni Nadal。Nadal也提到，他持續打球的動力部分來自於兒子Rafael的誕生，「每天回家看到我的兒子成長，這是讓我保持活力和繼續前進的力量。」Nadal將在家鄉馬拉加的台維斯盃決賽上進行他的「最後一舞」，並將代表西班牙隊對陣荷蘭，與Carlos Alcaraz等隊友並肩作戰。他表示：「能夠在台維斯盃總決賽結束我的職業生涯，並代表國家出賽，讓我感到無比興奮。2004年我在塞維利亞首次參加台維斯盃總決賽，這是我職業生涯中最初的偉大時刻，現在，這一切將圓滿告別。」Nadal的退役消息引發全球粉絲感慨，作為與Roger Federer和Novak Djokovic並列「Big 3」的成員，他的退役象徵著一個時代的結束。他感性地對粉絲說：「真的，我經歷的一切都如夢似幻，我將安心離開，因為我已經盡了全力，從各方面都付出了努力，我只能說千萬個感謝，再見了。」