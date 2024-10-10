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▲中信兄弟本季場均進場人數破萬，冠軍賽有望再創票房佳績。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟冠軍賽售票資訊。（圖／中信兄弟提供）

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中信兄弟揮別上季陰霾，今年重整旗鼓，經過去年三連霸失利後，兄弟捲土重來，今年再次來到「台灣大賽」的決戰舞台，中信兄弟延續今年2024年度口號「進取」的態度和團結一心的精神，中信兄弟總冠軍賽喊出「進擊」。2024中華職棒全年度第一名中信兄弟，中信兄弟2024總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,680-2,680元， L4-L5一般席座位則是700-800元，外野1,000-800元。兩天的B1-L2內野票將獲得G1-10/19(六)贈送「所象披靡」勝利法披，以及兄弟進擊取勝衝鋒旗，G2-10/20(日)則是贈送「象征冠軍」象魂法披，以及兄弟進擊沙沙棒。