中信兄弟揮別上季陰霾，今年重整旗鼓，本季120場例行賽，最終戰績70勝50敗，勝率0.583，以全年第一及下半季冠軍之姿進軍總冠軍賽。而本季中信兄弟將採取大巨蛋和洲際棒球場「雙主場」制，門票將在10月16日全面開賣。
經過去年三連霸失利後，兄弟捲土重來，今年再次來到「台灣大賽」的決戰舞台，中信兄弟延續今年2024年度口號「進取」的態度和團結一心的精神，中信兄弟總冠軍賽喊出「進擊」。
洲際、大巨蛋「雙主場」
2024中華職棒全年度第一名中信兄弟，晉級年度總冠軍賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1-10/19(六)、G2-10/20(日) 為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3-10/22(二)、G4-10/23(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/25(五)、G6-10/26(六)及G7-10/27(日)將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰。中信兄弟2024總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。
臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,680-2,680元， L4-L5一般席座位則是700-800元，外野1,000-800元。兩天的B1-L2內野票將獲得G1-10/19(六)贈送「所象披靡」勝利法披，以及兄弟進擊取勝衝鋒旗，G2-10/20(日)則是贈送「象征冠軍」象魂法披，以及兄弟進擊沙沙棒。
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洲際、大巨蛋「雙主場」
2024中華職棒全年度第一名中信兄弟，晉級年度總冠軍賽，賽制為七戰四勝制，前兩戰G1-10/19(六)、G2-10/20(日) 為中信兄弟臺北大巨蛋主場， G3-10/22(二)、G4-10/23(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/25(五)、G6-10/26(六)及G7-10/27(日)將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰。中信兄弟2024總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。
臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,680-2,680元， L4-L5一般席座位則是700-800元，外野1,000-800元。兩天的B1-L2內野票將獲得G1-10/19(六)贈送「所象披靡」勝利法披，以及兄弟進擊取勝衝鋒旗，G2-10/20(日)則是贈送「象征冠軍」象魂法披，以及兄弟進擊沙沙棒。