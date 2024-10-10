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賴總統今（10）日國慶演說中所提及，因應氣候變遷挑戰，持續確保穩定供電、持續推動二次能源轉型，持續推動產業發展，特別是重視五大信賴產業及中小微企業的轉型成長，都將是經濟部的重要任務，也會將總統宣示的政策方向，落實於後續的預算編列上，成為行動方案、加速推動。經濟部表示，全球面臨氣候變遷挑戰，二次能源轉型將涵蓋多元綠能、深度節能及先進儲能等面向，除了持續確保穩定供電外，也要穩健邁向淨零轉型目標。 已成熟的太陽光電和離岸風電將要持續推動，太陽光電持續朝複合利用，未來新建、改建的建物更可安裝光電；離岸風電除了已完成的372座風機外，仍要持續推動新階段，讓風場持續併網發電，成為台灣產業出口最佳助力。此外，經濟部也強調，持續發展地熱、小水力等多元綠能，強化國家能源自主，將是下階段多元綠能的戰略目標。除了將在大屯山馬槽、花蓮瑞穗、台東延平及高雄寶來等地進行地熱探勘，今年也會在宜蘭啟動國內首口4千公尺深層地熱探測深井的開鑽。在深度節能工作上，除了擴大ESCO推動能量外，也會採取公營事業率先帶頭節能的作法，以實績建立民間企業的投入信心。至於對於產業的支持，五大信賴產業「半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」等面向，經濟部也會健全供應鏈環境，支持半導體業者持續擴大投資、強化研發，維持世界領先。同時重視無人機產業，讓產值成長10倍達300億元，目前已啟動漢翔領軍的無人機海外商機聯盟，與美歐等民主供應鏈的展開合作洽談。此外在強化低軌衛星地面設備通訊系統的自主製造，以及培育AI人才的部分，也會整合政策工具以掌握未來商機。最後，中小微企業家數佔我國企業總數的98.9%，為了協助中小微企業多元發展，將採取數位轉型、淨零轉型及通路發展三大策略，提供中小微企業所需的專案貸款、租稅優惠等二大配套措施，明年將加碼相關預算，投入116億元推動中小微企業多元振興發展，經濟部將持續偕同相關部會，協助中小微企業轉型升級成長。