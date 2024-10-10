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▲▼峮峮是公認的啦啦隊女神，人氣正旺。（圖／峮峮臉書）

▲峮峮（右）計畫35歲從啦啦隊退休，左為前兄弟象球星周思齊。（圖／峮峮臉書）

峮峮（吳函峮）在PS女孩服務8年，知名度擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神，近年她跨足綜藝主持也演戲，為中華職棒史上第二位提名金鐘獎的現役啦啦隊員。日前有網友表示，與日本友人討論峮峮和林襄，對方坦言以當地人喜歡的類型來說，峮峮可能會紅得更長久，意外「釣出」峮峮本人回應。一名女網友在Threads分享，某次和日本朋友聊天，透露自己非常喜歡台灣職棒，沒有棒球會吃不下飯、睡不著覺，友人一聽興奮回她：「チュンチュン？チュンチュン？（峮峮）」原PO一臉驕傲地說：「對！我也超愛峮峮，超愛我們家眾姐妹們！」女網友接著找出影片，一一介紹台灣的啦啦隊女孩給日本朋友認識，友人看完其他隊的成員後，默默地說：「台灣女生都好可愛！但是Passion Sisters比較可愛！」原PO再向對方推薦林襄，朋友說：「林襄很可愛，但是以日本人喜歡的類型來說，應該會是峮峮被喜歡的更久更久！」女網友也回以「我也這麼覺得」的表情。該篇貼文至今累計5.5萬瀏覽次數，還引來峮峮回覆：「謝謝！」並附上愛心手勢的符號，許多網友表示：「原來峮峮真的這麼紅」、「峮峮絕對是台灣啦啦隊排行第一」、「峮峮は最高ですね（峮峮最棒了）！」34歲峮峮目前兼顧球團和演藝事業，先前受訪坦露未來生涯規劃，打算明年從啦啦隊引退，「傳承是非常重要的」，已經冷凍10顆卵子的她，對組家庭有藍圖，只是現在沒對象，工作也不會停，幾年後也許回老家開間早午餐店，當小老闆娘，又笑說：「回家好開心，還是回台南嫁人？」