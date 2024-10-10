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▲三上大樹死訊太突然，觀眾相當錯愕、無法接受。（圖／朝日電視台官網）

日本「朝日電視台」的王牌體育主播三上大樹過世，享年38歲，噩耗來的太突然，令許多觀眾錯愕不已。三上大樹熱愛棒球，高中曾加入棒球隊，但大學畢業後選擇進入電視台當主播，在2009年4月1日入社「朝日電視台」，負責體育賽事轉播，一播就是15年，也是該電視台的「體育轉播王牌」。今年的奧運會，他被公司派到會場負責解說籃球、羽毛球等賽事，結束奧運轉播後，他回國依舊精力充沛的工作，他始終重視學習的態度，不僅受到同行主播的信任，還深得運動員的信賴。根據報導指出，三上大樹因為身體不適住院，在10月5日離世，但公司8日才公開死訊。他去世前，曾被分配負責《BS朝日》的職棒轉播，9月18日、9月29日的賽事都由三上大樹負責，可是最後卻換成別的主播代替。而三上大樹的X最後貼文停在9月13日，當天的《報道STATION》旁白，也成為他生前的最後一次工作。由於死訊來的突然，許多觀眾不敢置信：「太震驚了…無法相信…」 、「38歲實在太早了，本來應該是繼續受到期待的，真是可惜」、 「實在太年輕了，衷心祈願他的靈魂得以安息」、 「他的播報能力穩定且令人安心，但他才剛剛起步……這真的來得太快了」，眾人相當不捨。