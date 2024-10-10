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▲胡瓜（右）和黃西田（左）挑戰搭乘捷運到達目的地，同時胡瓜也解鎖首次使用敬老卡。（圖／民視提供）

「綜藝天王」胡瓜今年6月4日滿65歲，已符合領敬老卡資格，Youtube頻道《下面一位》最新一集紀錄胡瓜領取敬老卡，可以看到胡瓜和民眾一樣領號碼牌、專心填寫資料、乖乖等候叫號後，終於領取到期待已久的敬老卡。胡瓜更是和來賓「敬老卡前輩」黃西田體驗茶室文化，兩人還誤入摸摸茶巷弄，神祕氛圍讓胡瓜秒歪樓。目前頻道訂閱數突破20萬，胡瓜興奮開直播與粉絲一起分享喜悅，也實現先前發下要送手機的承諾，抽出幸運粉絲獲得大禮。胡瓜先前才在生日挑戰中完成首度搭捷運的體驗，現在有了敬老卡可以開始享有交通運輸的搭乘優惠，讓胡瓜開心表示：「以後可以多多出門了！」胡瓜和黃西田挑戰搭乘捷運到達目的地，同時胡瓜也解鎖首次使用敬老卡，只搭乘過捷運紅線的他，一連解鎖了捷運新路線，胡瓜更學會了看捷運站圖，對他來說無疑是完成了許多新體驗。執行任務之餘，胡瓜和黃西田到華西街夜市飽餐一頓，滿滿美食讓胡瓜垂涎三尺，被食物引誘的他瞬間像是忘了任務般，沿途胃口大開吃了麻糬、豆花、還有當地知名的滷肉飯，讓胡瓜忍不住自嘲：「還以為在錄另一檔美食節目！」兩人接下來的任務是要到萬華體驗茶室文化，沒想到胡瓜走著走著，竟然誤入摸摸茶巷弄，神祕的氛圍讓胡瓜不小心歪樓，開玩笑逗趣挑眉表示：「說不定她們也都有敬老卡。」不僅如此，胡瓜也和黃西田獻唱歌曲，洗腦的旋律歌詞讓所有人一同歡唱，胡瓜笑虧在場的都是他敬老卡的前輩，整場氣氛非常歡樂。