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總統賴清德今（10）日發表就任以來首場國慶演說，致詞內容提到台灣與中國互不隸屬，中國無權代表台灣，稍早中國國台辦發言人陳斌華召開記者會時回應稱，賴清德鼓吹「新兩國論」，並稱其演說內容「蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定」。賴清德今在這場受高度關注的公開演說中，誓言維護台灣自治地位，強調國家主權不容侵犯併吞，但也承諾要維護台海的和平穩定，「中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。」對此，中國國台辦發言人陳斌華在稍早的記者會上回應稱，賴清德在講話中繼續鼓吹『互不隸屬』的『新兩國論』，編造『台獨』謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。這充分表明，賴清德頑固堅持『台獨』立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。」陳斌華表示，實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想，也始終關係著兩岸同胞的前途命運，接著又開始從1840年鴉片戰爭的歷史談起，稱自1840年鴉片戰爭之後，為戰勝外來侵略、爭取民族解放、實現國家統一，中華兒女前赴後繼，進行了可歌可泣的鬥爭。孫中山先生率先發出「振興中華」的吶喊，領導辛亥革命取得成功，為實現中華民族偉大復興探索道路。陳斌華說，「台灣自古就是中國的神聖領土，近代曾被外國侵略勢力侵佔，台灣民眾深受其苦，1945年，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復」，接下來他繼續表示，台灣始終是中國領土的一部分，中國是代表台灣在內全中國的唯一政府，最後還特別強調「中國是全體中華兒女的偉大祖國」，儼然回應先前賴清德在國慶晚會上以「年紀差異」提出中國並非台灣的祖國的「祖國論」。在記者會上，陳斌華指出，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，他稱賴清德「強行灌輸其『台獨』主張」、「繼續『倚外謀獨』、『以武謀獨』，企圖將台灣綁上『台獨』戰車，其謀『獨』挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難。」最後他再次強調，「台灣前途在於國家統一，不管賴清德講什麼，都改變不了台灣是中國一部分的法律地位和兩岸同屬一個中國的事實與現狀」，以及重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對「台獨」分裂行徑和外來干涉圖謀。