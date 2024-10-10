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▲本來在電商平台下架的蠟瓶糖，1個月後又有店家悄悄上架蠟瓶糖，換個關鍵字又找得到了。（截取自電商平台）

政府難系統防堵走私食品，進入國內後不僅危害國人健康，更是會傷害我國食品業者。對此，中華民國食品流通商業同業公會理事長賴立彪就提議，政府應勒令電商平台不准上架非正式進口、未經查驗的食品，否則一律重罰，拆掉走私食品的販售通路。衛福部食藥署9月就曾表示，蠟瓶糖可能含有危害人體的色素，及使用工業用蠟，呼籲民眾別食用；高雄衛生局在高雄各大夜市的蠟瓶糖發現含有不符規定的甜味劑及防腐劑。對此，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海受訪表示，蠟瓶糖雖然是走私食品，但因官方檢驗報告未出爐，一時之間也無法確認是否真的含有工業蠟或不合格色素等危害人體成分。但他舉了一個同樣是今年在台灣有經過檢驗的中國走私食品，也就是3月席捲台灣的「蘇丹紅」辣椒粉。顏宗海指出，蘇丹紅是種脂溶性的偶氮類染料，通常被當作油、蠟、塑膠等物質的工業染料，據食品藥物管理署之食品添加物使用範圍及限量，所有種類的蘇丹紅化合物皆禁止當作食品添加物。動物實驗發現，蘇丹紅會增加膀胱癌風險，屬於第3級致癌物；另外，蘇丹紅也屬於一種過敏原，某些易過敏族群可能因為接觸到蘇丹紅而引起皮膚炎。顏宗海總結，食藥署網站有公布「FDA邊境檢驗不符合食品」名單，裡面都會羅列食藥署所攔下具有危害人體成分的產品，「但這些還是有合法輸入、報驗查到不合格的食品，從走私進來的食品危害只會更大」，尤其這些食品往往是孩童喜歡吃的零嘴，毒素對發育孩童傷害更深。而這些走私食品不僅僅傷害每個人的身體，更是會打擊到合法進口來台食品，以及台灣本土食品業。賴立彪表示，螺絲粉跟魔芋爽在中國已經紅了一陣子，我國業者為了能夠合法引進產品，還特地去調整配方，卻仍要面臨網路走私品的挑戰。他直言，走私食品往往都是從中國淘寶買進來，或是直接從小三通一箱一箱帶進來的，「我就親身目睹在五通碼頭，大家大包、小包在拿，可能用同行人頭一口氣帶5箱、10箱」，來回一趟就能賺5000元至1萬元。他表示，雖然政府稱電商買進來或旅客帶進來台灣的中國食品，只要是自己吃就是合法，但實際上政府根本無法保證，這些人是不是帶回來台灣，再拿到台灣電商平台販售，默默助長一個有利可圖的生意模式。賴立彪更進一步舉例，台灣花了20多年撲滅口蹄疫，迄今為止也擋下非洲豬瘟，每每國人搭飛機回來都被要求配合丟棄豬肉製品，結果卻放任民眾在網路購買含有豬肉製品的螺絲粉、泡麵進入台灣，如果成為疫情破口，將會造成國內豬農數千億的損失。他認為，政府就是應該想辦法把這些漏洞補起來，否則浪費那麼多人力、物力邊境管制，結果還是跑進來，「大家都是睜一隻眼閉一隻眼，反正不關我事，有出事情再說嗎？」對此，賴立彪獻策，政府最重要就是要去禁止網路平台販售走私食品。他解釋，相關產品要在實體通路上架必須具備檢驗報告，基本上可以完全杜絕，但是線上販售就沒有嚴格執行規定。因此，食藥署只要發函給蝦皮、PChome及momo等網路平台，要求基於走私品及食安疑慮，不得讓未經台灣正式進口、查驗的食品在平台上架，否則就歸責網路平台，相信平台業者一定會有所警惕，賺取蠅頭小利的人也不敢再販賣走私食品。他更表示，台灣也不能在網路通路販售藥品，否則抓到就是30萬元，「既然可以針對藥品嚴格控管，為什麼「食品藥物管理署」無法針對食品採取相同執法力道？」然而，上述僅能防堵蓄意走私食品來台販售的人，另一方面也確實會有部分消費者在不知情情況，無意在市面上買到走私商品。對此，有國內食品業者表示，政府每一年都花費很多時間去查緝，卻沒有辦法系統性的揭露給民眾，「貿易署或食藥署期待民眾自己上網貨號或食品名單，實在是有點異想天開。」他建議，貿易署或關務署應該要每年公布「走私食品」十大排行榜，把每年抓到的走私食品的樣態、品牌都公布出來，更把可能對人體危害都列出來，不僅讓那些不知情民眾一幕了然，原來自己嘴饞所吃的食品、零嘴可能是走私品，不應該繼續助長走私產業，更會傷害自己跟親人，從消費端杜絕走私食品氾濫。