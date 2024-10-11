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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國作家韓江（Han Kang）今天獲頒2024年諾貝爾文學獎，不只是韓國文學史上第一人，也是繼已故前韓國總統金大中於2000年獲諾貝爾和平獎以來，第2位獲頒諾貝爾獎的韓國人，她在得知獲獎消息後表示，「完全沒想到」。瑞典學院（Swedish Academy）今天宣布2024年諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江，稱讚其作品「直面歷史創傷，凸顯人類生的脆弱，是強烈又具有詩意的散文」。韓江就此成為諾貝爾文學獎第121位得主，也是史上第18位摘下桂冠的女性作家。消息一傳回國內，就連正在進行國政監察的國會議員也立刻鼓掌慶賀，男團防彈少年團（BTS）成員RM、V也都透過社群網站道賀，V興奮表示，才剛在軍中讀完了韓江的小說「少年來了」。韓國總統尹錫悅也在臉書上道賀，感謝韓江將韓國現代史上的傷痛昇華為偉大的文學作品，為韓國文學提升價值。根據英國衛報（The Guardian）報導，韓江得知獲獎消息後就與瑞典學院方通話，表示自己當時才剛跟兒子用完晚餐，完全沒想到會獲獎。現年53歲的韓江在1970年11月出生於全羅南道光州，9歲隨家人搬到首爾，繼承父親、小說家韓勝源的文學血脈，在1993年首次以詩作踏入韓國文壇，隔年發表短篇小說「紅錨」，獲得首爾新聞報的年度春季文學獎，就此走上小說家之路。她在1999年以作品「童佛」獲頒韓國小說文學獎，2000年獲頒「今日青年藝術家獎」，2005年以中篇小說「胎記」榮獲「李箱文學獎」，成為史上第一位獲此文學大獎的「70後」作家。同時，她在2004年開始了代表作「素食者」的連載，這部長篇小說在2007年集結成冊出版，在2016年榮獲英語文學界大獎「布克獎」（Man Booker International Prize）。韓江過去受訪時曾表示，1980年5月發生的光州民主化運動「改變了我的人生」。搬到首爾後，父親給她看了記錄下光州遭屠殺受害者慘狀的相片集，「13歲看到的這本相片集，成為我對人類產生根源性疑問的秘密契機」。這樣的念頭一直藏在韓江心底，從第3部長篇小說「素食者」開始探究問題的解答。「素食者」故事圍繞著女主人公與丈夫、姊夫及姊姊3人視角展開，講述女主人公為拒絕來自世界的壓迫，開始放棄肉食後的改變。韓江在獲頒布克獎時表示，「這部作品的主人公希望成為植物，也想遠離人類，不想沾染人性中黑暗的一面」。2014年出版的另一代表作「少年來了」則以光州事件中7名平民的敘述為中心，拼湊出被害者、家屬及倖存者的處境與心境。這部作品在2017年獲得素有義大利諾貝爾文學獎的「馬拉帕蒂文學獎」肯定。之後的自傳式作品「白」再度入圍布克文學獎。（編輯：張芷瑄）1131010