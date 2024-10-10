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富邦悍將今（10）日在新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅，也是本季最後一場比賽，富邦先發投手李東洺繳出6局失2分優質先發，終場富邦悍將以4：2擊敗統一獅，李東洺收下本季首勝，雖然富邦悍將本季收官戰贏球，但全年戰績53勝66敗1和、勝率4成55，以第5名收場。富邦在2局先馳得點，申皓瑋與董子恩接連安打攻占得點圈，隨後劉俊豪適時擊出右外野安打，幫助球隊取得2：0領先。統一在3局展開反攻，林祖傑揮出二壘安打，以及柯育民的一壘邊線安打先追回1分，接著邱智呈適時安打將比分扳平。5局富邦再度發動攻勢，劉俊豪藉游擊手失誤上壘，潘瑋祥接著擊出左外野高飛犧牲打進帳1分，並靠著守備失誤上壘，隨後王念好一壘滾地球遭刺殺，但也貢獻1分打點，幫助富邦奠定勝基。此戰李東洺先發6局僅失2分，送出6次三振，順利收穫本季第一勝。至於本場比賽結束後，富邦悍將以53勝66敗1和的成績結束賽季，勝率4成45，排名聯盟第5，僅領先新軍台鋼雄鷹。另一場台鋼雄鷹在本季最後一戰於高雄澄清湖球場對戰樂天桃猿，台鋼打線火力全開，以12：1大勝樂天桃猿。台鋼全隊共擊出16支安打，黃劼希更是敲出生涯首轟，陳柏清則先發6局無失分，收穫本季第6勝。台鋼在首局就打破僵局，曾子祐三壘安打帶回2分。2局王博玄適時安打再下一城，隨後黃劼希面對劉家翔，擊出兩分砲，生涯首轟出爐，進一步擴大領先優勢。4局台鋼再拿2分，前5局已經取得7分領先優勢。8局台鋼再追加4分，樂天僅在8局靠廖健富安打勉強打回1分，最終以11分之差落敗。黃劼希全場表現亮眼，5打數3安打，包括一支全壘打，貢獻3分打點，差三壘安打就達成完全打擊，並當選單場MVP；投手方面，台鋼左投陳柏清投6局無失分，送出5次三振，拿下本季第6勝。而樂天先發投手劉家翔生涯首次一軍登板，投4局失7分，吞下生涯首敗。