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「罷樑」起因

「罷樑」歷程

挺罷理由

反罷理由

謝國樑罷免案通過門檻

謝國樑罷免案投票須知

基隆市長謝國樑罷免案倒數最後一天，將在10月13日舉行投票。這場由民團「山海公民拆樑行動」發起、繼前高雄市長韓國瑜罷免案後，第二度縣市首長進入罷免程序的「罷樑案」，起因、理由、歷程為何？通過門檻和投票須知是什麼？讓《NOWnews》帶您一次看。基隆市政府今年1月中宣布，東岸廣場（E SQUARE）自2月1日起由微風集團接手營運，引起NET（主富服裝）不滿砸近3億元蓋2至4樓、近2000坪商場，竟被「整碗端走」；1月31日深夜，基隆市府挾公權力強行破門點交，NET再向市府相關人員提出毀損、強制、侵入住居等告訴。民團「山海公民拆樑行動」從3月8日起展開第一階段罷免謝國樑的連署，達成第一階段連署門檻後，5月12日開始的第二階段連署也順利達標，送交基隆市選舉委員會，經審議後再次函報中選會；中選會8月16日宣告該罷免案成立，罷免理由書、答辯書也隨之曝光。挺罷方從謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、電動機車與人工草皮等，每條都有明白提出證據表達訴求。罷免理由書中也針對這些市政，主張五大罷免理由。罷免理由書中，五大理由包含「謝國樑市長違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念」，例如青年公益電動機車方案、染疫慰問金、基隆捷運；「謝國樑市長身為法學碩士卻知法犯法，不顧台灣為一民主法治社會」，例如深夜強闖基隆東岸商場、二信中學師生共同助選。罷免理由書續指，「市政僅憑謝國樑市長個人之意，未經過審慎規劃，只對基隆帶來傷害」，像是超跑嘉年華、國門摩天輪、中小聯運游泳賽事取消甲乙組、垃圾飛灰運去高雄、文化中心草皮、欲撤銷觀光行銷處，改為兒童及少年事務處；「謝國樑市長市政滿意度調查全國吊車尾，卻完全不見改進」、「謝國樑市長身為民選地方首長卻忽視民意，不願與市民溝通」。罷免答辯書中，反罷方提出四大答辯，包含「堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝」，四連勝指大日公司提起民事訴訟、NET聲請民事假處分、NET聲請行政假處分、NET向財政部提出申訴都敗訴或駁回；「加速汰換老舊大型公車，響應2030公車電動化目標」。罷免答辯書續指，「一步一腳印，逐步推動落實亞洲最有愛城市」，包含推出乾淨家園與寧靜街坊專案、行人友善政策、實施騎樓整平計畫，兌現公益青年電動機車方案政見、打造一區一室內兒童樂園、建置線上健康照護平台、打造北台灣音樂城市，重視城市美學，展現城市風貌等等；最後則是「提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值」。根據公職人員選舉罷免法第90條第一項規定，罷免投票的通過門檻必須同時符合以下兩條件：有效同意票數多於不同意票數、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上；今年投票人人數共有31萬797人，所以謝國樑罷免案至少需要7萬7700票，才算通過。謝國樑罷免案投票日期為10月13日，投票時間是上午8時至下午4時，投票地點則是基隆市各投票所；凡年滿20歲，在基隆市設籍超過4個月，且為中華民國國民者，可以參與罷免投票。中選會表示，根據《公職人員選舉罷免法》規定，政黨及任何人不得在投票日從事罷免活動，違反者將依法究辦，政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其相關人員可能被處以新台幣20萬元至200萬元罰鍰，其他人則可能面臨新台幣10萬元至100萬元的罰款；另外，投票日當天所有媒體，包括報紙、雜誌、廣播電視、網際網路等，均不得刊登任何支持或反對罷免的宣傳廣告，並自從投票日凌晨零時開始生效。基隆市選舉委員會則強調，此次罷免票顏色為白色，請投票人領得罷免票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得逗留。基隆選委會特別體醒四點投票注意事項：第一，投票人於投票時間內攜帶本人國民身分證、印章和投票通知單，到指定的投票所投票；第二，特別提醒政黨及任何人於投票日不得從事競選、助選或罷免活動；第三，投票當天，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限；第四，投票人不得將罷免票攜出投票所或將罷免票以外之物投入票匭或故意撕毀罷免票，請民眾特別注意，以免觸法。