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▲「理想混蛋」準備組曲壓軸演出，致敬所有廣播、Podcast工作者們。（圖／三立提供）

▲Podcast節目獎項「生活風格節目獎」競爭激烈，其中唐綺陽（左圖）、博恩（右圖）的呼聲超高。（圖／三立提供、博恩IG）

▲廣播節目主持人Gigi林如琦（右）和老公史丹利（左）開設Podcast《鷄史說走就走》分享旅遊及生活趣事，今年兩人也受邀擔任頒獎人。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於12日在臺北流行音樂中心盛大舉行，今年（2024）首度增設Podcast項目，受到外界關注。《NOWnews今日新聞》特別整理出本屆3大亮點，讓讀者迅速了解本屆廣播金鐘的特色，其中唐綺陽、博恩入圍Podcasts獎項呼聲超高，「五堅情」更是將壓軸頒獎，一起來看看吧！開場表演「美好聲音無所不在」由喜劇演員怡岑合作馬念先，結合樂團和舞者、插畫影像做歡樂趣味開場秀；第二段表演「LIFE ON AIR」，希望傳達廣播、Podcast就在你我的生活之中，表演者為美聲歌手史茵茵與弦樂四重奏樂團「玩弦四度」，藉由爵士樂演奏及歌曲聲音，加上鼓手演出，輔以表演視覺影像，來演繹廣播多元特性；第三段表演「聲浪如潮湧向國際」，由「理想混蛋」準備組曲，致敬所有透過聲音陪伴所有聽眾的廣播、Podcast工作者們。今年廣播金鐘因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項，其中「生活風格節目獎」競爭激烈，有黃豪平、劉宇珊《不正常愛情研究中心》；占星師唐綺陽《唐陽雞酒屋》；脫口秀演員曾博恩主《博音》；雙胞胎姊妹王彥之、王虹之《小熱NOW》，其中唐綺陽、博恩的呼聲超高，不僅如此，唐綺陽也將擔任「電臺品牌行銷創新獎」及「創新研發應用獎」頒獎人。本屆頒獎典禮由梁正群與屠潔擔任主持人，頒獎陣容星光熠熠，其中一位吳奕蓉曾以電視節目《幕後有藝思》獲得「第54屆金鐘獎」自然科學及人文紀實節目主持人獎，端端（陳端慧）也是得獎常勝軍，已獲10座廣播金鐘獎。而Gigi林如琦也罕見跟老公史丹利上台合體；超夯團體「五堅情」也將擔任壓軸，頒發「流行音樂節目主持人獎」及「流行音樂節目獎」。