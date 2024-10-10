2024MLB季後賽分區系列賽11日的賽事，美國聯盟今天有2場賽事，目前系列賽以2：1領先的紐約洋基，將要試圖在客場擊敗堪薩斯皇家結束系列賽，球隊當家球星「法官」Aaron Judge發揮不佳，球隊需要他在關鍵一戰挺身而出，帶隊晉級。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基2：1領先 嘗試客場晉級
MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
目前第一支晉級分區冠軍戰的球隊已經產生，紐約大都會在10日擊敗費城費城人，拿下系列賽勝利。而國聯另一組對戰組合，洛杉磯道奇成功延長戰線，系列賽2：2回到主場。
MLB季後賽賽程：
10/11
6:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎
8:08 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家 （Aaron Judge出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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MLB季後賽外卡告一段落，美聯由老虎隊、皇家隊晉級，國聯由大都會、教士隊順利挺進分區系列賽，分區系列賽分為5戰3勝制，前兩戰主要在勝率較高球隊主場舉行，因此道奇隊、洋基隊等都有主場優勢。
目前第一支晉級分區冠軍戰的球隊已經產生，紐約大都會在10日擊敗費城費城人，拿下系列賽勝利。而國聯另一組對戰組合，洛杉磯道奇成功延長戰線，系列賽2：2回到主場。
MLB季後賽賽程：
10/11
6:08 克里夫蘭守護者 出戰 底特律老虎
8:08 紐約洋基 出戰 堪薩斯皇家 （Aaron Judge出戰）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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