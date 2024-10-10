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▲首（10）日鮮食組的紅燒金、銀、銅牌得主合照。（圖／臺北市商業處提供）

臺北國際牛肉麵節自2005年推動至今(113)年邁入20週年，今年於今（10）日至13日在圓山花博辦理「2024臺北國際牛肉麵節」，活動為期4天鮮食組與調理包組共計137組的競賽活動，以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，說明這20年來誕生與成長、推廣國際、堅持與創新及喜迎20周年的過程。今天首日展開鮮食組紅燒競賽活動，今年「最牛廚人」爭霸賽共分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分為紅燒、清燉，以及今年新推出的「樂齡創意組」，調理包組則分為紅燒、清燉兩組。本次參賽情形相當踴躍，為期4日共計137組參與競賽，並將能看到日式、韓式、植物肉、養生月子餐等牛肉麵的創意揮灑，賽況肯定精采。今日首日(10日)是鮮食組紅燒競賽，金牌獎由奪得。至於銀牌獎由六里屯(紅燒半筋半肉牛肉麵)、渝味食記重慶小麵(川味紅燒牛肉麵)、小羅牛肉麵(紅燒牛肉麵)拿下；銅牌獎則由小胖山東麵館(紅燒牛肉麵)、一碗來-台灣媽媽(慢燉紅燒牛肉麵)、御真牛餐館(紅燒牛肉麵)榮獲。此次評選是盲測，由6個評審一起判斷，即所有評審都不知道自己吃的那碗是哪一家的，評審長李怡君提到，她還補充：「至於牛肉，我喜歡的是要燉到稍有咬勁，不能柴也不要燉到過爛毫無嚼勁，因此部位就要慎選。」再來，麵條當然就是不能爛，另外，她也提醒，現在這個季節的青蔥過於辛辣，所以使用上也要講究，要適量。至於「八方雲集」會擊敗多家老店與另外兩家並列冠軍的原因，明日第2天(11日)則換到調理包組清燉及紅燒競賽則將選出「最牛嚴選 Top10」；第3天(12日)為鮮食組清燉競賽選出金牌、銀牌、銅牌獎；第4天(13日)鮮食組樂齡創意選出金牌、銀牌、銅牌獎。