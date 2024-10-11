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10月10日是國慶日，卻也是基隆市長謝國樑罷免案倒數3日，藍營大咖包括前總統馬英九、桃園市長張善政、彰化縣長王惠美與多名立委齊聚基隆，就是要對外界傳達要投下「不同意罷免」票才能守護基隆、守護國會的意志，馬英九與謝國樑更完成了「勝利四連握」。馬英九表示，罷免早已失去正當性，謝國樑勤政愛民是基隆市民有目共睹的。馬英九指出，貪污腐敗的民進黨在近日不論是廢除死刑或總預算案都在社會上引起軒然大波，甚至在基隆更操作罷免案來打壓勤政愛民、幫市民看緊荷包的謝國樑完全沒有正當性。謝國樑致力推動市政、造福市民，包括修繕市民體育活動中心、打造就業基地等有感施政，市民朋友有目共睹。桃園市長張善政則與謝國樑合體車隊掃街，盼能催出更多不同意罷免票。張善政強調，由於罷免機制設置不甚適當，可能讓少數民意罷免由多數民意支持的當選人，若因此制度而讓像謝國樑這般的好市長遭到罷免，絕非基隆之福，更不是國家之福。彰化縣長王惠美下午來基隆宣講時也指出，罷免條件已經不復存在，民主政治輸要甘願，而不是濫用惡意罷免造成社會動盪；立委林倩綺則指出，謝國樑對原民、兒少的照顧不遺餘力，市民朋友一定要投下「不同意罷免」。立法委員林沛祥、羅廷瑋、王鴻薇、牛煦庭、廖偉翔等人則趕一大早到市場向基隆市民深切懇託。王鴻薇表示，此次罷免行動的本質本就是政治惡鬥，她再次呼籲基隆市民朋友10月13日站出來反惡罷，共同投下「不同意罷免」票；羅廷瑋指出，身為三寶爸，他對於謝國樑市長針對兒少的用心感到十分溫暖。廖偉翔強調，謝國樑市長很善良，基隆市民也很善良，善良的人務必要相互支持方能阻絕惡罷耽誤基隆；牛煦庭表示，謝國樑是跟人民最沒有距離的政治人物，切勿讓善良又溫暖的人在政治惡鬥中被白白犧牲，盼市民用選票拒絕仇恨政治；林沛祥也呼籲市民朋友支持不同意罷免，讓基隆人恢復和平且安居樂業的生活。謝國樑則表示，每跟馬英九握一次手，就感覺多一份力量。罷免源頭是東岸商場，但大日公司被起訴，已成為市府不續約的當然要件，法院與財政部已四度駁回業者，故用東岸商場案為由的罷免當然不成立，後來罷免理由就似乎開始了「流浪旅行」，用其他理由來罷免，雖施政難以盡善盡美，但市府團隊仍兢兢業業、不斷努力，比如公車拋錨情況是三年來最低，相較於前市府，我們成績更好。謝國樑強調，他上任一年多做了很多事，近日因颱風過境，市府團隊全力救災，自己也奔波於勘災，而在未來僅剩的三天，他會把握每分每秒來爭取市民支持，一起投下不同意罷免票。