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▲外型溫柔甜美的王心凌在2022年參加《乘風破浪的姐姐3》後，以成名曲〈愛你〉的舞台再度翻紅，元氣滿滿的親切形象也讓她迎來事業的二次高峰。（圖／天晴娛樂）

▲在出道之際，王心凌還被擁有安室奈美惠、濱崎步等一線歌手的日本知名唱片公司avex相中，成為avex正式簽約的第一位海外藝人。（圖／avex Taiwan YouTube）

▲情路坎坷的王心凌，即使被愛情傷害過，樂觀的她依然不悔當初的決定，也曾大方吐露心聲：「有機會去認真愛一個人，就值得了吧！」（圖／cyndiloves2sing IG）

▲王心凌與南韓國名偶像Jessica（鄭秀妍）在選秀節目《乘風破浪的姐姐3》中相識，兩人成為私下也會見面的好閨密。王心凌9月生日時，Jessica還特地在微博發文，給自己最愛的「Cyndi姐姐」送上祝福。（圖／Jessica 微博）

▲即使因年齡問題，王心凌多次被問「是否要轉型」，但堅毅的她也坦然表示：「甜美就是我的特色」，還笑說自己就算老了，也會是甜心奶奶。（圖／cyndiloves2sing IG）

▲年過40的王心凌出道多年，依然認真面對每一個舞台，除了嚴格控管身材體型外，在私下的歌唱、舞蹈訓練一樣不馬虎。（圖／cyndiloves2sing IG）

「甜心教主」王心凌今（13日）、明兩天即將在台北小巨蛋開唱，出道多年的她至今仍是眾多歌迷心中的「台灣第一甜妹」，她在2022年參加《乘風破浪的姐姐》第三季後，以成名曲〈愛你〉的舞台再度翻紅，元氣滿滿的親切形象也讓她迎來事業的二次高峰，甚至在中國掀起了翻跳〈愛你〉的風潮。不過王心凌雖然外型清秀可愛，但私下卻曾歷經唱片專輯銷量低迷、也曾堅強挺過情傷風波，《NOWnews今日新聞》也特別整理了5個王心凌的幕後故事，帶領讀者們一起認識這位「少男殺手」台上台下的反差魅力。今年42歲的王心凌畢業於華岡藝校，高中時就出演過電視、電影拍攝的她在好友帶領下，面試時憑藉陶晶瑩的〈離開我〉一曲順利被大聲經紀公司相中。此時旗下擁有安室奈美惠、濱崎步等一線歌手的日本知名唱片公司avex也選中了外表清純乖巧的王心凌，並讓她飛往日本的母公司進行舞蹈、歌唱的出道培訓，而王心凌也成為avex正式簽約的第一位海外藝人。王心凌最早先是以演員的身分亮相，過兩年後才以偶像歌手的名義再次出道，不過首張專輯《Begin》的銷量並不理想，當時的她甚至做好了若第二張專輯一樣差強人意、就退出歌壇的心理準備。所幸，《愛你》推出後，至今傳唱度依然超高，這張專輯不只紅遍台灣，還在亞洲區熱銷超過120萬張，MV中甜美青澀的模樣也被譽為「新世代少男殺手」！演唱過多首經典浪漫甜曲的王心凌，情路卻與歌詞相反，一路走來有些坎坷。演員范植偉在2010年時曾突然曬照公開兩人戀情，由於兩人早已分開多年，男方粗糙的做法讓大批粉絲相當錯愕不解，也相當心疼女方。2012年王心凌被拍到與姚元浩一同出遊，當時姚元浩已有交往多年的演員女友隋棠，而王心凌立即召開記者會澄清與男方之間的關係，男方事後也證實早已與舊愛分手，不過「甜心教主」的形象一度受到打擊。多年後，堅強的王心凌在演唱會上吐露自己的心聲，大方坦承自己曾因為一場戀愛，幾乎失去所有，但勇敢的她也堅定的表示：「愛情不就是這樣嗎，有機會去認真愛一個人，就值得了吧！」王心凌與南韓夯團「少女時代」的前成員Jessica（鄭秀妍）感情意外超好，國籍、語言截然不同的兩人在選秀節目《乘風破浪的姐姐3》中相識，私下也成為會相約聚餐的好姐妹。王心凌生日時，Jessica還曾特別曬出兩人自拍，標記對方寫下：「今天是我Cyndi姐姐的生日，生日快樂！」近日Jessica來台參與品牌活動時，也貼心喊話「Cyndi姐姐」，為今日在小巨蛋開唱的王心凌應援。擁有「甜心教主」稱號將近20年的王心凌，歷經風雨的她有著一顆堅忍不拔的心，隨著年齡的增長，王心凌在以往的採訪中也頻繁的被問及「是否要轉型」，不過心理素質特別強大的她也坦然表示：「甜美就是我的特色，不該成為我的包袱。」面對外界質疑的聲音，與自己和解的王心凌也在節目中笑說自己就算到老，也會是甜心奶奶。