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美國當地時間週四公布2份經濟數據，包含消費者價格指數（CPI）、上週新申請失業救濟之人數，結果不甚理想，顯示9月通脹率略高於預期，且勞動力相對疲軟，影響美股主要指數10日皆收跌。綜合《CNBC》等外媒報導，美國9月份CPI按年上升2.4%，雖然低於8月的2.5%，但略高於市場預期的2.3%；此外，美國上週首次申請失業救濟人數為25.8萬，按週增加3.3萬，亦高於市場預期的23萬，表明就業市場進一步放緩，部分是受到颶風海倫（Helene）的影響。在相關數據公布前，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在接受《華爾街日報》訪問時聲稱，如果數據符合預期，聯準會（Fed）今年可能只須再降息1次，他個人偏向在11月的利率會議上按兵不動，而不是按照市場的意願降息。與博斯蒂克不同，聯準會的另3名官員，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）均認為，僅靠單一月份的數據，不會改變聯準會的降息步伐，隨著通膨持續下行，利率也會跟著回落。報導指出，數據發布之際，人們越發擔心，聯準會可能會放慢未來的降息步伐，而週三公布的最新會議摘要似乎也表明，各方對上個月降息2碼的決定存在分歧，儘管絕大多數與會者都支持降息，但部分人士傾向「較小」的降息幅度。10日收盤，美股道瓊工業指數下跌57.88點，或0.14%，收42454.12點；那斯達克指數下跌9.57點，或0.05%，收18282.05點；標普500指數下跌11.99點，或0.21%，收5780.05點；費城半導體指數下跌89.31點，或0.76%，收11805.22點。本週還將公布生產者物價指數（PPI）、密西根大學消費者信心指數等數據，將更全面反映美國的經濟情況。焦點個股方面，儘管AMD重磅推出新AI晶片，欲與輝達（Nvidia）的Blackwell競爭，但收盤時AMD股價仍下滑約4%，顯示生成式AI與GPU市場的競爭依舊激烈。