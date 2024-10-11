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美國知名晶片廠商超微（AMD），當地時間週四發布新產品，包括新晶片Instinct MI325X ，計劃在今年第4季（年底）開始大規模生產。分析認為，這使其與另一AI巨頭輝達（Nvidia）將於明年初開始大量發貨的Blackwell晶片展開競爭，不排除給後者帶來定價壓力。根據財經外媒《CNBC》報導，AMD在舊金山市舉行發布會「 AMD Advancing AI 2024 」，宣稱MI325X晶片採用與去年推出的MI300X相同架構，但新晶片包含一種新型內存，將加快AI運算速度，使其能與競爭對手輝達（Nvidia）新款AI晶片Blackwell較勁，也被視為直衝輝達的圖形處理器（GPU）市場而來，2025年發表的新晶片將被稱為MI350，2026年的則將被稱為MI400。自從AI浪潮席捲全球後，市場對輝達GPU的需求一直很高，因為先進的生成式AI（例如ChatGPT），就需要倚賴充滿GPU的大型資料中心，才能進行必要的處理。報導提到，過去幾年，輝達佔據了GPU市場的主要份額和主導地位，現在AMD的目標，則是從其矽谷競爭對手（輝達）那裡，盡可能奪取市占率，據悉該市場2028年的價值將達到5000億美元。2024年迄今為止，AMD的股價僅上漲了約20%，而輝達的股價則已上漲超過175%，主要與它擁有90%以上的市場份額有關。報導也指出，AMD奪取市場份額的最大障礙，是輝達的程式架構CUDA，這已經成為開發AI的標準之一，將開發鎖定在輝達的生態系統中。對此，AMD的回應是，它一直在改進其名為ROCm的競爭軟體，以便AI開發人員，可以輕鬆的將更多AI模型切換到AMD的晶片。而除了輝達以外，AMD與英特爾（Intel）的較量也在持續，雖然AI和GPU已成為半導體行業最受關注的部分，但畢竟AMD的核心業務仍是中央處理器（CPU），市占率已達到34%，仍遜於英特爾；AMD計畫打敗英特爾的Xeon處理器，通過代號「Turin」的第五代AMD EPYC處理器來改變市場現狀。