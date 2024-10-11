我是廣告 請繼續往下閱讀

37歲的NBA「聖堂射手」Danny Green昨天透過個人社群網站宣布，將結束15年NBA生涯，他在聖安東尼奧馬刺、多倫多暴龍與洛杉磯湖人各奪得一冠，顛峰期堪稱是聯盟中的頂級配角，是許多球隊想要爭取的3D球員。Green在NBA 2009年選秀大會次輪第46順位被克里夫蘭騎士選中，之後在馬刺獲得名帥Gregg Popovich重用，也在這裡成長為一名出色的輪換球員，2014年隨馬刺拿下GDP王朝的最後一冠；之後他前往北國為暴龍效力，也幫助這支球隊在2019年拿下隊史首冠；2020年又在疫情賽季助湖人登頂。近幾年他為76人、灰熊等隊打過球。Green生涯總計命中1577記三分，名列史上第43位，是聯盟中著名的3D射手。季後賽他命中315記三分，高居史上第9位。入選過1次年度最佳防守第二隊。過去兩季，Green因傷所苦，合計只上場11場比賽，也遭到76人給裁掉，最終他決定在2024-25賽季開始之前，告別NBA舞台。在社群網站上他寫道，「我從未想過會寫下這封信，儘管我知道這一天最終會到來。我的生活一直圍繞著籃球這項運動，帶我走遍世界，並讓我認識許多了不起的人。」「我之所以成為今天的我，是因為你們，所以謝謝你們！感謝所有的朋友、家人、高中、大學和職業生涯中的教練和隊友。感謝我的妻子和孩子，你們不僅讓我成為一名出色的球員，也每天激勵我成為一個更好的人。」Green寫道，「我希望當我掛起這件球衣和球鞋、正式告別這項運動時，我能讓你們感到自豪。我對接下來的篇章充滿期待，期待迎接新的挑戰。 」