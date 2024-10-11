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位於美國科羅拉多州克里普爾鎮（Cripple Creek）附近，一處歷史悠久的礦場「Mollie Kathleen Gold Mine」，已過半個世紀一直開放遊客參觀導覽，但當地時間10日卻傳出，疑似因為礦區電梯故障，截至發稿時間為止，已知造成1人死亡、4人輕傷、12人受困。綜合外媒報導，電梯在地表下約152公尺處發生機械故障，雖已救出11人，但仍有12人滯留地底，當局正與受困者保持聯繫，同時努力讓電梯恢復運作。當地警方表示，如有必要，考慮用繩索營救受困人員，但還是希望先讓電梯恢復正常，強調出事原因是技術問題，礦井並沒有塌陷，但拒絕透露已知死者的死因。公開資料顯示，出事的礦場於19世紀開業，1960年代關閉，但仍提供旅遊服務，每年吸引約4萬人到訪，遊客可以通過電梯下降，展開大約1小時的地底之旅，據說可以觀賞到岩石中的金礦脈並乘坐地下電車。