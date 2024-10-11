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布魯克林籃網隊球星Ben Simmons在他的職業生涯中已經缺席了兩個賽季，並且在他能參加比賽的6年中，有其中4年的出賽場次少於60場。下一季他的年薪則高達4033萬美元，但沒有太多人看好他可以打出符合薪水的身價，批評他是「薪水小偷」，但對此Simmons本人也做出回應，直言自己在簽約當下打出很高的水準，只是因傷所苦無法展現才華。Simmons在巔峰期和球隊簽下一紙5年1.7億美元的提前續約合約，如今這位28歲的球員將進入他生涯的第9個NBA賽季。上一季他因傷只打了15場，場均6.1分7.9籃板5.7助攻。儘管Simmons巔峰時期是出色的運動員，也有著非凡的傳球視野，但他的弱點是不能在外線投籃，罰球也有著很大的問題。在2021年季後賽這個問題被放大，也影響到了他的信心，再加上背傷影響場上表現，在最近3季他不復從前。近期Simmons在接受《紐約郵報》訪問時說，「人們罵我是薪水小偷，但我並不是，在我拿到這份合約時，我確實正在打出超高水準的表現。不幸的是我受傷了。外界這樣說很不尊重我，雖說大家有言論自由，我必須接受這點，但這會影響我。」這是Simmons合約的最後一年，如果他想要延續生涯，他必須在本賽季有所作為。籃網隊將於10月24日於客場對戰亞特蘭大老鷹隊，開始2024-25賽季。