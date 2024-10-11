先前傳出頻繁爭議的網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」，在今年4月因直播失言之後，三度道歉都不被接受，粉專還雪崩被退掉超過萬名追蹤，接著就消失在社群平台上。而近日，就有網友發現，網紅7寶媽Sydney改名轉戰大陸社群平台「小紅書」，並且變成分享運動內容，以不同的身分復出，引起討論。
網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」爭議多！形象多次受到打擊
網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」本來在網路上聲量頗高，結果隨後先是被爆懷孕硬要爬山連累山友受傷、揹1歲嬰兒滑雪無防護措施、違法導購醫材等爭議，讓7寶媽Sydney不斷受到外界的質疑，好不容易一切經過裁罰、致歉風波過去，結果又迎來直播訕笑資源班的事件，壓垮網紅7寶媽Sydney的形象。
網紅7寶媽Sydney在今年4月中下旬時直播時失言，講出「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」、「什麼資源班，太扯了」等等，邊講還邊笑，讓大批網友認為7寶媽在歧視資源班的同學，形象再度受到打擊，後續即便她拍影片加上二度貼文道歉，仍未獲得外界原諒，後來將全部的社群關閉至今。
網紅7寶媽轉戰大陸市場！改名復出改變自身形象
而沈寂將近半年的Sydney，最近被發現轉戰到大陸社群平台「小紅書」上，以新的名稱「雪梨_Sydney」重新出發，根據自我介紹上顯示，Sydney列出三點，包括「35歲的7胎寶媽，專注於陪伴和養育孩子的旅程」、「原來的我虎背熊腰、含胸駝背和小腹突出」、「分享居家運動，紀錄體態與心靈的蛻變」。
從該帳號的內容來看，影片多數都是瑜伽運動以及一些育兒經相關，並稱自己是「自律的七胎寶媽」，主打「7胎寶媽每天早起一小時，17天爆改人生」等，想以跟過往不同的運動網紅形象東山再起，有不少台灣網友也立刻認出她表示「台灣帳號都還沒開起來，倒是先跑來小紅書這裡了」、「我是沒想到滑小紅書也會滑到林叨囝仔啦.....」引起熱烈討論。
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網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」本來在網路上聲量頗高，結果隨後先是被爆懷孕硬要爬山連累山友受傷、揹1歲嬰兒滑雪無防護措施、違法導購醫材等爭議，讓7寶媽Sydney不斷受到外界的質疑，好不容易一切經過裁罰、致歉風波過去，結果又迎來直播訕笑資源班的事件，壓垮網紅7寶媽Sydney的形象。
網紅7寶媽Sydney在今年4月中下旬時直播時失言，講出「你在資源班嗎？我怎麼都不知道哈哈哈哈哈哈」、「什麼資源班，太扯了」等等，邊講還邊笑，讓大批網友認為7寶媽在歧視資源班的同學，形象再度受到打擊，後續即便她拍影片加上二度貼文道歉，仍未獲得外界原諒，後來將全部的社群關閉至今。
網紅7寶媽轉戰大陸市場！改名復出改變自身形象
而沈寂將近半年的Sydney，最近被發現轉戰到大陸社群平台「小紅書」上，以新的名稱「雪梨_Sydney」重新出發，根據自我介紹上顯示，Sydney列出三點，包括「35歲的7胎寶媽，專注於陪伴和養育孩子的旅程」、「原來的我虎背熊腰、含胸駝背和小腹突出」、「分享居家運動，紀錄體態與心靈的蛻變」。
從該帳號的內容來看，影片多數都是瑜伽運動以及一些育兒經相關，並稱自己是「自律的七胎寶媽」，主打「7胎寶媽每天早起一小時，17天爆改人生」等，想以跟過往不同的運動網紅形象東山再起，有不少台灣網友也立刻認出她表示「台灣帳號都還沒開起來，倒是先跑來小紅書這裡了」、「我是沒想到滑小紅書也會滑到林叨囝仔啦.....」引起熱烈討論。