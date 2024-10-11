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▲「林叨囝仔」七寶媽Sydney在今年4月直播時失言，訕笑資源班學生，引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

▲沈寂將近半年的Sydney，最近被發現轉戰到大陸社群平台「小紅書」上，以新的名稱「雪梨_Sydney」重新出發。（圖/小紅書）

先前傳出頻繁爭議的網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」，在今年4月因直播失言之後，三度道歉都不被接受，粉專還雪崩被退掉超過萬名追蹤，接著就消失在社群平台上。而近日，就有網友發現，網紅7寶媽Sydney改名轉戰大陸社群平台「小紅書」，並且變成分享運動內容，以不同的身分復出，引起討論。網紅7寶媽Sydney「林叨囝仔」本來在網路上聲量頗高，，讓7寶媽Sydney不斷受到外界的質疑，好不容易一切經過裁罰、致歉風波過去，結果又迎來直播訕笑資源班的事件，壓垮網紅7寶媽Sydney的形象。網紅7寶媽Sydney在今年4月中下旬時直播時失言，而沈寂將近半年的Sydney，，根據自我介紹上顯示，Sydney列出三點，，並稱自己是「自律的七胎寶媽」，主打「7胎寶媽每天早起一小時，17天爆改人生」等，，有不少台灣網友也立刻認出她表示