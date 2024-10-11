我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在上一場比賽大勝聖地牙哥教士隊，目前在國聯分區系列賽戰績為2勝2負，12日將進行系列賽第5場比賽，勝者將晉級國聯冠軍戰，對上紐約大都會隊。教士隊這場比賽的先發投手已經出爐，就是G2投出7局失1分的達比修有，上次交手3次對決無安打的大谷翔平，有機會在這場生死戰中向前輩復仇。教士隊明天的先發投手是日本38歲的老牌強投達比修有，他在第二場比賽中讓大谷翔平3次打擊沒有安打，兩人將再次在系列賽中交手，今天在賽前媒體日上，大谷也對此發表看法。「顯然他是一名非常棒的投手，上一次對我們投得也很精采，他的球路多變也很聰明。」大谷翔平說，自己很興奮能夠再次對決達比修有。達比修有擁有控制多種變化球的能力，上一戰他曾在一個打席對決大谷翔平就用了5種不同球路，成功擾亂大谷的擊球節奏。G5大谷翔平身為道奇隊開啟攻勢的關鍵人物，必須要有所表現，再次對決達比修有，他受訪時稱：「他（達比修有）不會過度依賴於一種投球策略，所以身為打擊者，我們必須要能夠快速調整，這就是我們必須要做出回應的事。」上一場比賽道奇隊成功在教士隊主場拿下勝利，團隊打線串聯出色，最終以8：0大勝對手。大谷翔平表示，昨天進攻端能源源不絕打下分數，牛棚投手的發揮也很出色，信心滿滿地說：「如果我們繼續保持，明天再做到一次，我相信一定可以拿下勝利。」達比修有生涯季後賽已出賽12場比賽，取得5勝6負的成績，自責失分率為3.88。道奇隊還未公布先發投手，有可能是日籍投手山本由伸，達比修有稱自己和山本相當親近，如果能在這樣的大舞台上對決，那就真的太好了。