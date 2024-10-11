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立法院長韓國瑜此次首度擔任雙十國慶慶籌會主委，他邀請了前總統陳水扁、民眾黨主席柯文哲等人出席，而這也是陳水扁自2008年卸任後首次出席國慶大會。民眾黨立委陳昭姿在臉書發文大讚韓國瑜，「一開口就稱呼陳總統，這是何等的風範！」對此，資深媒體人黃暐瀚表示，由此可知韓國瑜「面面俱到」。黃暐瀚10日在節目《新聞大白話》中表示，自己有到國慶大會現場，很希望可以看到朝野政治人物可以和解、團結，認為總統賴清德和韓國瑜表現非常好；而被綠委批評是華國美學的國慶禮包「榮耀時刻」毛巾，第一個把毛巾拿起來的是副總統蕭美琴，且賴清德跟夫人也都有拿，他們並沒有因為毛巾看起來滿滿的國民黨感就不拿。此外，黃暐瀚也說，陳昭姿在臉書提及，陳水扁過去那麼多年都沒有來國慶大會，是因為沒人邀請他，這次是韓國瑜邀請陳水扁來，讓她很感動；且陳昭姿還說「不要以為民進黨的都是好人，不是民進黨的都是壞人」，更點出韓國瑜致詞一開口就問陳水扁好。黃暐瀚說，因為陳昭姿是挺扁的，所以覺得好，由此可知韓國瑜面面俱到。