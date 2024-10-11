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113年國慶大典落幕，此次大典由立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，除了保留民眾黨主席柯文哲的位置外，還邀請了前總統陳水扁參與，這也是陳水扁自2008年卸任後首度出席國慶大會。對此，民眾黨立委陳昭姿說，這是陳水扁卸任後第一次出席國慶大典，原因是民進黨的立法院長以及總統從來沒有邀請過陳水扁，並直言「永遠不要認定所謂綠營都是好人」。陳昭姿10日在臉書發文，她列出8點敬告所有的綠友包括扁友們，一、永遠不要認定所謂綠營都是好人，藍白營都是壞人；二、永遠不要認為你不支持的政黨的成員都是壞人；三、陳總統今天是卸任後第一次出席國慶大典，原因是民進黨的立法院長/總統從來沒有邀請過他，包括他一手提拔的蔡總統。陳昭姿續指，四、國慶大典主人韓國瑜院長上台致詞時，一開口就稱呼陳總統，這是何等的風範；五、不要把台灣境內自認是中國人的都當壞人，也不要把自認是台灣人的都當作好人，難道作奸犯科的都是中國人沒有台灣人嗎？六、請大家不要雙標，用是非對錯來看待每個陣營，不可能你家都是好人，別人家都是壞人。這就是仇恨的製造，對立的起因；七、請自認愛台灣的台灣人不要做以前我們指控別人做的事。陳昭姿最後一點則說，自己出席了國慶大典，但沒有唱國歌，也沒有對國旗及國父遺像行三鞠躬禮，只有起立。「在場多少綠營支持者與政治人物都這樣做了。是誰說一套做一套呢？」