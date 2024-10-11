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總統賴清德10日發表就任以來首場國慶演說，致詞內容提到台灣與中國互不隸屬，中國無權代表台灣，不意外的遭到中國外交部、中國國台辦接連砲轟，批評賴清德鼓吹「新兩國論」，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定，是在變換花樣販賣「台獨」謬論；對此美國國務院敦促北京保持克制，無須將例行的年度慶祝活動，當作實施軍事演習的藉口。有星媒分析則指出，雖然賴清德的「雙十」演講論調，並未如預期般強硬，但貌似曲折的主題下，賴清德確實無愧他「務實台獨工作者」的自我定位。新加坡《聯合早報》的評論文章指出，涉及主權、領土完整的爭議，一直都是台海兩岸問題的核心，隨著台灣走向民主化，帶有台獨色彩的民進黨崛起，問題又變得更為複雜，民進黨執政時，雙十慶祝的是中華民國的國慶日，還是台灣的國慶日？這些年來，北京持續往統一方向推進，民進黨籍的總統則更公開藉由對主權、台灣「國名」的論述，往台獨方向推進，結果是兩岸都更沒有轉圜空間。文章也提到，在雙十國慶前，賴清德才在出席中華民國113年國慶晚會時，拋出「祖國論」，聲稱中國是鄰居，中華人民共和國剛過75歲，反觀中華民國即將113歲，所以中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，此言一出，震撼各方，也引發美中2國關注，擔心「祖國論」等意外言論在雙十演講中出現。然而，最後在雙十國慶演說時，賴清德的論調並未如預期強硬，所以多數評論會認為，他已在美國的壓力下有所克制，但若仔細觀察演講全文的脈絡，以及親綠媒體引述不具名政黨人士的解釋，可以看出賴清德的論述，一面承認歷史上的中華民國，一面稱中華民國已在台澎金馬落地生根，再論述和中華人民共和國互不隸屬、中華人民共和國無權代表台灣，主題雖然曲折，但確實無愧他「務實台獨工作者」的自我定位，也因此，反應強烈者如馬英九，就立即質疑賴清德把兩岸區分成兩國，是違憲行為。另一方面，《聯合早報》也引述幾位台灣問題專家分析，認為賴清德的演說主軸是團結台灣，正如113年前的革命是國民黨的主張，45年前美麗島事件則是民進黨在追求自由民主，他要用此作為內部團結的黏著劑。不過，分析也提醒，賴清德的演說看似四平八穩，讓北京難再加碼施壓，藉由重新包裝兩國論，淡化台獨色彩，還講了很多中華民國歷史，加上民進黨在民主化過程的貢獻，但有鑑於他過去就是「務實的台獨工作者」，如今若沒有一個鋪陳過程，一下子突然跳到兩個中國，會讓民進黨支持者很錯亂，尚需更有系統性的論述。