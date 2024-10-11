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大谷翔平也是人，在季後賽緊繃的戰局中也會有情緒，但他厲害之處就在於很快能夠排除負面影響，將此作為比賽的動力，提升自身表現。上一場比賽他在第4局因罕見情況而被觸殺在本壘前，回到休息室憤怒大吼，對此大谷本人表示自己已經忘記此事了，也認為在比賽中有點情緒不是壞事。在G4的比賽中，第4局出現罕見Play，Teoscar Hernandez敲出邊線滾地球，小白球反彈打在三壘審身上，導致大谷翔平衝回本壘時遭到觸殺出局。回到場邊休息室後，大谷翔平還是替自己為能幫助球隊得分感到不滿，對著場中怒吼，不少人也對此有些訝異，直呼：「難得看大谷這麼生氣！」對此大谷翔平表示，在漫長的賽季中比賽的方式，與在短期系列賽中的決戰有些不同，所以球員也會更容易展露情緒化的一面。談到自己在該回合的激情，他直言這就是「自己作為球員的一部分」，也稱在場上出現點情緒不是壞事，「而是尊重對手並激勵球隊的一種方式」。而對於Hernandez有機會形成打點安打的球，不走運的打中三壘審，導致自己被觸殺在本壘前，大谷翔平今日受訪時笑說：「我已經忘了。」已經準備好向前看。談到自己如何轉換這種情緒，大谷翔平說，「比賽中無論打好打壞我都會忘記，所以我已經忘掉第一場比賽中的大部分的事情了，特別是在短期決定性的比賽（不會多想），我會在一切結束時再來回顧。我認為現階段只要把所有的精力集中在明天的勝利上就好了。」明天輸球就必須結束今年球季，個人生涯首次季後賽也將畫上句點，大谷翔平表示，就如自己G4賽前所說的那樣，球隊現在只要再拿一勝就可以了，他也相信他們可以做到。