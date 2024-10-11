立法院長韓國瑜今年首度擔任國慶籌備委員會主委，他最念茲在茲的就是希望今年國慶，能讓國人重拾愛國心，大家都認同中華民國國旗。國慶大典與國慶焰火結束後，韓國瑜任務大功告成，他今（11）日凌晨在臉書寫下心情，感謝大家，一同在青天白日滿地紅的壯麗國旗下齊聚一堂。
韓國瑜說，從10/5國慶晚會，10/10國慶大會，和國慶煙火，國人一同在青天白日滿地紅的壯麗國旗下齊聚一堂，耳邊迴盪著從小熟悉的國歌，心中充滿了激動與驕傲。
韓國瑜說，回顧過去的艱辛，也見證今日的繁榮，感謝先輩的努力和所有國人的團結奮鬥，讓台灣成為自由、安定的家園。無論我們身處何方，只要心繫這片土地，都能體會到那份深刻的歸屬感。
韓國瑜說，當國慶焰火煙火點亮夜空，雲林虎尾高鐵特定區成了璀璨的舞台，3萬發煙火如同盛開的花朵接連綻放，照亮了這片土地的驕傲與希望。41分鐘的美麗，搭配管絃樂團的悠揚樂音，讓我們在這個特別的夜晚，為國家的生日獻上最深的祝福。煙花散去，但那份團結與熱情將化作永恆的記號，烙印在我們心中，成為未來前行的力量！
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韓國瑜說，回顧過去的艱辛，也見證今日的繁榮，感謝先輩的努力和所有國人的團結奮鬥，讓台灣成為自由、安定的家園。無論我們身處何方，只要心繫這片土地，都能體會到那份深刻的歸屬感。
韓國瑜說，當國慶焰火煙火點亮夜空，雲林虎尾高鐵特定區成了璀璨的舞台，3萬發煙火如同盛開的花朵接連綻放，照亮了這片土地的驕傲與希望。41分鐘的美麗，搭配管絃樂團的悠揚樂音，讓我們在這個特別的夜晚，為國家的生日獻上最深的祝福。煙花散去，但那份團結與熱情將化作永恆的記號，烙印在我們心中，成為未來前行的力量！