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▲高雄市長陳其邁在今(11)日上午臉書發文說明高雄市長輩們的各項優惠措施。(圖／截自陳其邁臉書)

「祝福長輩們，重陽節快樂」！高雄市長陳其邁在今(11)日上午臉書發文強調高雄持續努力成為高齡友善宜居城市，除減輕長輩負擔，增加多項福利措施，今年重陽節還有許多優惠，歡迎長輩們多加利用分享。陳其邁也提及今年為長輩加碼多項福利包括敬老卡每年加碼1,200點社福點數，使用範圍擴大，不僅搭乘高雄市公車船及輕軌免費，還可搭高捷、特約計程車及臺鐵。鳳山新開1處銀髮家園，中低收失能長者養護補助，自114年起升級，每人每月補助原2.2萬調高為2.4萬元，體貼家屬，減輕負擔。陳其邁也指出，高市府除推動五大面向福利措施包括經濟支持、安全照顧、保護服務、社會參與、在地安老。也提供弱勢長輩健保、生活及養護津貼；爭取中央補助逾2.3億元，協助機構改善公共安全、感染控管，提升長照品質；廣設關懷據點；運用國宅、社宅設置銀髮家園；新增18處社福中心，協助安心手鍊申請收件。陳其邁也提醒長輩們，重陽節當天高雄捷運全線免費，紅毛港文化園區、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館等場館，重陽節當天長輩免門票，崗山之眼、壽山動物園重陽節當天，長輩加一位家人可免費入園。各運動中心之健身房、撞球、桌球、游泳池等四項設施，重陽節當天長輩可免費使用（依各場館提供之設施為準），愛之船重陽節當天，長輩享優惠價50元（全票150元），高雄港金棧遊港航班10月全月，優惠長輩100元（須預約、全票300元）。