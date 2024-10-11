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颶風密爾頓近期在美國佛羅里達州登陸，所到之處災情慘重，在颶風登陸前，MLB坦帕灣光芒主場純品康納球場成為重要避難所，數千名救難人員、國民警衛隊進駐待命，隨時為救災做好準備，但在美國時間9日晚間，強風將光芒主場的屋頂撕裂，場面相當驚悚。颶風密爾頓被稱為「百年最強颶風」美國總統拜登（Joe Biden）也表示可能會造成百年來最嚴重天災，佛羅里州在9月才剛經歷颶風海倫的肆虐，不到一個月，密爾頓緊隨而來，截至今（11）日佛羅里達共計超過320萬用戶停電，密爾頓也引起150個龍捲風，造成10人死亡。純品康納球場原先被當作重要避難所，但沒想到密爾頓所帶來的強風，純品康納球場的屋頂撕裂，只剩碎布隨風飄揚，風雨過後純品康納球場屋頂一片狼籍，情況慘不忍睹。光芒今日也發布聲明，「我們的首要任務是支援我們的社群和員工。 我們很幸運，也很感激昨晚沒有人因我們棒球場的破壞而受到傷害。 在接下來的幾天和幾周裡，我們預計能夠評估災情的真實狀況。 與此同時，我們正在與執法部門合作，以確保球場的安全。」光芒近幾年上座率位列大聯盟倒數，光芒最終與政府達成協議，在純品康納球場旁的停車場建造一座可以容納3萬名球迷的新場館，預計在2028年賽季正式啟用。