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113年國慶大典落幕，對於總統賴清德上任後首次國慶演說，以及立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委主辦國慶，各界都有不同的看法，台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書發文點出此次國慶大會亮點。游盈隆10日在臉書發文，賴清德的國慶演說，洋洋灑灑長達近4千字，但主要媒體都擷取其中一句話當主題，那就是「中華人民共和國無權代表台灣」，直白地拒斥中共的一中原則，這項立場無疑是建立在深厚台灣民意基礎上，同時也正面回應以美國為首的各國對聯合國2758號決議文的釐清。對兩岸關係採取戰略清晰的態度，明顯有別於前總統馬英九主政時代的戰略模糊，也有測試中共容忍底限的味道。游盈隆指出，韓國瑜這次國慶大大露了臉，反映了國會三黨不過半的政治現實，「過去八年中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭子被關在一個小屋子」，這種奇特韓式語言，表達出一種藍營深沈的失落感，只有2008年馬英九率國民黨重返執政可以比擬，一般台灣人是感受不到的。雙十國慶過後，韓國瑜的政治角色將更受倚重，但他在一般國人心中的份量有相對提升嗎？值得觀察。游盈隆續指，前總統陳水扁這次以貴賓身份出席國慶典禮，與前總統蔡英文比鄰而坐，意外成為大會亮點。離開總統府16年，落難16年，至今仍是保外就醫的受刑人，如今以「前國家元首」身份端坐在國慶貴賓席，讓台灣政治多了一點人情味。據說這次是韓國瑜特別邀請陳水扁出席，但如果賴清德不點頭，恐怕也沒輒。這不禁讓人聯想，蔡英文8年任內為何都沒做出這樣的安排？賴、韓講話時都刻意提到陳前總統，公開送暖，透露出社會大和解的一點氣息。特赦陳水扁的議題是否將浮上賴政府的政治議程？值得關注。游盈隆也說，關於賴清德喊出「跨區域的均衡台灣」，身為花蓮人的他必須說，藍綠輪替執政的共同點是「重西輕東」，國民黨時代重北輕南，民進黨執政南北平衡，東部的花蓮與台東是永遠的邊陲，連一條安全回家的路都沒有。「今年43大地震後，餘震不斷，加上兩次颱風來襲，鐵公路中斷幾乎成常態，花蓮人經常有家歸不得，柔腸寸斷。誰來還花蓮人一個公道？百分之八十花蓮人期盼蘇花高，但不分藍綠只給花蓮人蘇花替、蘇花改，結果遇到颱風或地震就中斷，這對得起花蓮人嗎？賴總統應該為花蓮人找一條出路。」游盈隆也提及，在野黨對賴清德國慶演說反應不佳，民眾黨火氣特別大，國民黨則是冷言冷語，這暗示接下來的朝野關係很難善了。在「分裂政府」（divided government）條件下，「朝野和諧，政黨合作」短期內將難以實現；再加上民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，政黨惡鬥勢所難免。人民期盼的「成熟、穩定、高效能的民主政府」將徒託空言。游盈隆最後表示，賴清德的國慶演說除了兩岸關係之外，就形式與內容看，與蔡英文任內歷次的國慶演說很像，都有流水帳似的重大政策報告，行禮如儀。這可能出自同一批文稿小組成員。「好不好？見仁見智。就這方面看，台灣民選總統不像歷任美國總統那麼重視文稿寫手（speech writers)。這些寫手不乏文采斐然、博學多聞、普立茲獎得主水平的人。總統的重大政治思維和政策，透過頂尖文人能寫出一般人看得懂且心領神會的文字，達成最佳的政治溝通效果，甚至成為劃時代的重要演說而留名青史，如小羅斯福的『新政、『四個自由』；雷根的『拆下這堵牆』等等。天佑台灣，天佑台灣人民。」