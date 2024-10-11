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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G4，底特律老虎今（11）日主場迎戰克里夫蘭守護者，兩隊在前5局戰成2：2平手，7局上守護者1分落後，代打上場的David Fry一棒掃出2分砲，助守護者超前比分，最終守護者靠著Fry的逆轉2分砲，以5：3擊敗老虎，雙方系列賽戰成2：2平手，將在台灣時間週六進行G5生死戰。手握聽牌優勢的老虎此役推出Reese Olson掛帥先發，而守護者則是派出Tanner Bibee，守護者在首局靠著Lane Thomas的安打先馳得點，1比0領先老虎，Bibee在2局下遭遇亂流，單局投出2次保送，又被Spencer Torkelson敲安，下一棒Trey Sweeney的高飛犧牲打攻下1分，助老虎將比分扳平。5局上José Ramírez鎖定Tyler Holton一顆失投變速球，掃出一發左外野方向陽春砲，5局下Zach McKinstry也回敬一發陽春砲，兩隊5局打完戰成2:2平手。6局下老虎靠著保送和安打攻佔1、2壘，Wenceel Pérez在2出局的情況下擊出帶有1分打點的安打，替老虎要回領先，7局上Steven Kwan在2出局後擊出安打後，守護者換上Fry代打，面對老虎牛棚投手Beau Brieske，Fry敲出一發逆轉2分砲，守護者4：3再度反超比分。8局下老虎在1出局攻佔1、2壘，守護者直接推出終結者Emmanuel Clase，上場後先是讓McKinstry擊出內野滾地球出局，再三振Sweeney成功化解危機，9局上，David Fry在1、3壘有人的情況下，採取強迫取分，守護者5：3領先老虎。9局下，代打的Justyn-Henry Malloy擊出2壘安打，Jace Jung擊出內野滾地球，Malloy趁機跑回本壘得分，老虎將比分追至4：5，最終Clase三振Matt Vierling成功守下比賽，守護者5:4擊敗老虎，將系列賽扳平為2：2