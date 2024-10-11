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114年度中央政府總算案卡關，立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰「協調請託」，今（11）日將與朝野黨團三長進行「和解飯」。對此，卓榮泰上午受訪時表示，他期待能開啟這樣的方式，也願意在未來國會開啟前，能有這樣的模式，增加彼此了解。114年度中央政府總算案遭藍白兩黨聯手封殺，韓國瑜邀請朝野黨團三長、政院三長吃「和解飯」，不過受到山陀兒颱風侵襲影響，餐會延至今日舉辦。立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前受訪時表示，國家中央政府總預算不僅是政府執行明年的政策計畫，更是攸關到全體國人，在各種教育福利及公共建設、科技發展上，最重要的國家施政計畫。卓榮泰提到，謝謝總統賴清德昨天在國慶大典上的公開呼籲、希望能盡速進行有效的朝野共同合作。卓榮泰說，今天中午韓國瑜跟他、黨團三長都已經安排好時間，會很輕鬆、愉快地來談，「過去這段時間在國會裡、在國家人民最關鍵的事，且會很嚴肅地去面對未來必須要去解決的、國人期待我們要去解決，在國會裡還沒有辦法進展事項」。卓榮泰強調，他期待能開啟這樣的方式，也願意未來在國會開啟前，能有這樣的模式，讓大家增加彼此了解，期待中午是輕鬆、有願景的餐敘。