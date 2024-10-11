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國慶典禮昨登場，藍營重要政治領袖：前總統馬英九、黨主席朱立倫受邀但未出席，民眾黨主席柯文哲雖被羈押，但仍獲邀請，而已無立委席次的親民黨，黨主席宋楚瑜受邀出席，至於時代力量，黨主席王婉諭未獲邀，她稱不解邀請的標準。國慶籌備委員會對此解釋，宋楚瑜是「報請籌備會主委核定的重要人士」，換句話說，宋楚瑜是慶籌會主委韓國瑜特別邀請的貴賓。根據往例，國慶典禮的貴賓，主要包括卸任總統副總統、直轄市長，另外還會邀請朝野領袖，標準則是在立法院擁有席次的政黨，過去時代力量在立法院仍有立委時，黨主席都會受邀，不過今年因時力已無立委，因此王婉諭並未受邀。慶籌會也聲明解釋，為辦理國慶日各項慶祝活動，歷年均由相關機關、學校、團體組成慶籌會，慶籌會主任委員循例由立法院長擔任，內政部則負責秘書處作業，另設有大會處，負責國慶活動之規劃，故邀請貴賓出席觀禮作業，係由大會處辦理，並非由內政部決定邀請對象。慶籌會說，有關大會貴賓邀請，均奉主委核定後辦理，歷來立院各黨團政黨的主席均在邀請之列，今年亦依此原則進行邀請，與往年並無不同，且所有主席台區的重要貴賓，均會請慶籌會主席確認後進行邀請。