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113年國慶大典落幕，對於總統賴清德上任後首次國慶演說，以及立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委主辦國慶，各界都有不同的看法。對於2人的致詞，媒體人羅旺哲認為，韓國瑜的國慶致詞多了份「情味」。羅旺哲在臉書發文指出，看了許多屆國慶大典，對過去幾任立法院長致詞，大家可能較沒印象，「但今年韓國瑜院長，我想，不管是藍綠，都會印象深刻。國旗配色領帶，拿著中華民國國旗，這就是韓院長。」羅旺哲續指，致詞內容，有中華民國、也有台灣，但相較於賴清德演說內容，不同的點是，多了份情感，「像是韓院長提到，要感謝前人努力、守護我們家園，以及或許大家對於身分認同不同，但只要去國離鄉，想著念著，無不是我們美麗的家園。講出所有台灣人，雖然有不同世代、不同身分認同，但對台灣這塊土地的情感都是一樣的。」羅旺哲表示，當然，總統跟立法院長在國慶的內容，因為身分的關係，方向、意義一定會有所不同；但韓國瑜的致詞，更呈現「溫暖」，充滿情味。「如果說賴總統演說有80分，韓院長致詞應該有90分。」