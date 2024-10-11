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114年度中央政府總算案卡關，立法院長韓國瑜受行政院長卓榮泰「協調請託」，今（11）日將與朝野黨團三長進行「和解飯」。對此，國民黨立委羅智強認為，要化解朝野僵局，始作俑者的行政部門就應該先拋出和解的三大橄欖枝，主動權就在總統賴清德手上，「要不要遞出去，都在您的一念之間。」羅智強今日在臉書文，先是感謝韓國瑜給了一個滿滿中華民國國旗的中華民國國慶，「我希望賴清德總統，可以學習，除了口頭上說到了中華民國有沒有像韓國瑜一樣真心誠意的愛中華民國？」他也針對賴清得國慶致詞提出3問，「賴總統在昨天國慶演說上說，人民想要當家作主的願望終於實現。我想請問賴總統，人民反廢死要正義、挺核能反空污的願望，實現了嗎？賴總統也說，雖然深知彼此意見有所歧異，但始終願意攜手前進。我想請問賴總統，立法院邀請您來國會進行國情報告，您來了嗎？賴總統還說，國家要團結、社會要安定，感謝韓國瑜和卓榮泰開啟朝野合作，促成朝野黨團會商。我想請問賴總統，韓院長昨天當面呼籲您尊重國會改革法案，打造一個所有官員都負起責任，不造假、不隱瞞、不推諉體制的建言，您聽了嗎？」羅智強指出，賴清德說得很好，國家利益永遠高於政黨利益、政黨利益不能凌駕人民利益。「但我就想請問賴總統，為什麼親近執政黨的媒體，8年可以拿95億標案，不親近執政黨的媒體，卻要被罰錢關台？漂亮話講得很好聽，也要把事情做得漂亮！」解鈴還需繫鈴人，要化解朝野僵局，和解飯當然可以吃，但如果只是想把球踢給韓院長，那就太算計了。羅智強續指，要化解朝野僵局，始作俑者的行政部門就應該先拋出和解的三大橄欖枝，就是禁伐補償、健保點值、公糧收購，就要依法編列、尊重立法；要化解政治對立，始作俑者的民進黨就應該先尊重民主、放棄惡罷。法院已經四度打臉民進黨，還謝國樑清白。請賴主席命令林右昌秘書長停止作亂，還基隆一個乾淨善良的治理環境。「拋出橄欖枝，化解朝野僵局與政治對立，主動權就在賴清德總統手上。要不要遞出去，都在您的一念之間。」