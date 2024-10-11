Freeman有望在G5回歸！洛杉磯道奇昨（10）日在國聯分區系列賽G4背水一戰中取勝，將戰績扳平為2：2平手，將在12日進行G5的最終決戰。今（11）日有日本媒體報導，道奇總教練Dave Roberts透露，在季後賽前因跑壘扭傷腳踝的強打Freddie Freeman，有望在G5回歸，讓道奇「MVP打線」齊聚。同時，他也表示日籍投手山本由伸會是投手戰力的一部分，但目前還在思索該如何安排。
Freeman扭傷回歸 山本是計畫之一
道奇「MVP打線」的強打之一Freddie Freeman，在季後賽前因為跑壘，結果扭傷右腳踝，根據當時報導，如此的傷勢正常需要1個月恢復，但他最終只休養了約10天，就回歸道奇為國聯分區系列賽出戰，但在G2提前退場，且因為腳踝傷勢缺席了G4。
如今，根據日本媒體《體育報知》的報導指出，主帥Dave Roberts訪問時表示：「我認爲Freddie應該可以參賽，在經過治療後，他的狀態逐漸好轉。」倘若Freddie Freeman回歸，將和大谷翔平、Mookie Betts齊聚，將道奇的前段打線火力最大化。
另一方面，對於G5先發戰的人選，Dave Roberts依然語帶保留，說道：「還沒最終定案，但我確定山本會是計畫之一。」並會考慮讓山本由伸以「假先發」出賽，或許Jack Flaherty也會是登板的投手之一。
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道奇「MVP打線」的強打之一Freddie Freeman，在季後賽前因為跑壘，結果扭傷右腳踝，根據當時報導，如此的傷勢正常需要1個月恢復，但他最終只休養了約10天，就回歸道奇為國聯分區系列賽出戰，但在G2提前退場，且因為腳踝傷勢缺席了G4。
如今，根據日本媒體《體育報知》的報導指出，主帥Dave Roberts訪問時表示：「我認爲Freddie應該可以參賽，在經過治療後，他的狀態逐漸好轉。」倘若Freddie Freeman回歸，將和大谷翔平、Mookie Betts齊聚，將道奇的前段打線火力最大化。
另一方面，對於G5先發戰的人選，Dave Roberts依然語帶保留，說道：「還沒最終定案，但我確定山本會是計畫之一。」並會考慮讓山本由伸以「假先發」出賽，或許Jack Flaherty也會是登板的投手之一。