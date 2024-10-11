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▲道奇主帥Dave Roberts稍早在賽前記者會上，談到球隊今日必須要先盡全力贏球之外，也提到若系列賽能有G5，先發投手人選將從山本由伸、Jack Flaherty2人當中擇一。（圖／美聯社／達志影像）

Freeman有望在G5回歸！洛杉磯道奇昨（10）日在國聯分區系列賽G4背水一戰中取勝，將戰績扳平為2：2平手，將在12日進行G5的最終決戰。今（11）日有日本媒體報導，道奇「MVP打線」的強打之一Freddie Freeman，在季後賽前因為跑壘，結果扭傷右腳踝，根據當時報導，如此的傷勢正常需要1個月恢復，但他最終只休養了約10天，就回歸道奇為國聯分區系列賽出戰，但在G2提前退場，且因為腳踝傷勢缺席了G4。如今，根據日本媒體《體育報知》的報導指出，」倘若Freddie Freeman回歸，將和大谷翔平、Mookie Betts齊聚，將道奇的前段打線火力最大化。並會考慮讓山本由伸以「假先發」出賽，或許Jack Flaherty也會是登板的投手之一。