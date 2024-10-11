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基隆市長謝國樑罷免投票將在10月13日登場，國民黨基隆市黨部將在12日晚間舉行「反惡罷」造勢晚會。民眾黨立委林國成今（11）日表示，下午民眾黨立委將陪謝國樑掃街，反對無緣無故罷免。林國成今日受訪表示，他本身一半是基隆人， 謝國樑這段時間完全沒做錯任何事，罷免之人認為他有不當，言論自由方面他們都尊重，民眾黨決定做對的事，下午黨部有派他跟立委張啟楷在下午3點到5點陪謝國樑遊行，代表民眾黨對事不對人，「對的事我們去做，希望基隆市民反罷免」，懇求他們把好的市長要留下。媒體詢問支持反對罷免謝國樑是否引發黨內偏綠選民反感？林國成說，確實正反都有，支持者也有另外一種其他看法，但多數還是認為謝國樑沒做錯任何事情，不要因為小事而就做大而做罷免，選舉4年選一次，罷免浪費人力，「我們是尊重，但反對無緣無故、無理由做罷免。」所以民眾黨做出決議反對罷免謝國樑。