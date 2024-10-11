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前總統馬英九原預計參加昨日國慶大會，卻因不滿總統賴清德主張「新兩國論」臨時取消行程。對此，行政院長卓榮泰今（11）日表示，刻意不到現場來的人，就沒有辦法感受到現場令人鼓舞的氣氛，而總統賴清德的談話獲得國人支持，任何一個個人要不要背書，就看他對國家有沒有一份心。對於馬英九不出席國會大會，馬英九基金會執行長蕭旭岑事後表示，馬英九如果去了就是替新兩國論背書，「前總統陳水扁、蔡英文、馬英九坐在一起鼓掌，支持賴清德的新兩國論，對國際上會產生什麼樣的效應？」事實證明馬英九沒去參加國慶大會是正確決定。立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前受訪時表示，賴清德在國慶大典談話上，從國家的主權、安全、發展經濟、打詐、打炒房，到各項的社會福利、公共建設，甚至科技發展都做了很多的闡述，最高的高度，是他呼籲國人團結，尤其他的最後一句話是：「不分彼此，一起加油！」卓榮泰認為，刻意不到現場來的人，就沒有辦法感受到現場那樣令人鼓舞的氣氛，刻意不到現場來的人，應該要覺得遺憾。卓榮泰提到，希望總統的講話，能獲得國人支持，任何一個個人要不要背書，就看他對國家有沒有一份心，「希望能在總統談話的高度當中，一起像今天一樣，用最好的方式向國人展現，朝野立院、行政院兩院互相團結合作的一個很好的開始」。