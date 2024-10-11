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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯分區系列賽G4，紐約洋基客場對上堪薩斯皇家，6局下皇家1壘有人，Michael Massey擊出內野滾地球，Maikel Garcia滑向2壘時，對Anthony Volpe的觸殺動作感到不滿，起身後怒瞪Volpe，洋基三壘手Jazz Chisholm Jr.和Garcia發生口角衝突，導致雙方板凳清空，所幸衝突並未擴大。6局下皇家1壘有人，Massey擊出內野滾地球，Garcia滑進2壘時，Volpe觸殺時右手抵住Garcia的脖子，Garcia起身後相當不滿，怒瞪Volpe，Chisholm Jr.這時從三壘走向二壘，嘴中念念有詞，Garcia也回擊，兩人發生口角衝突，導致雙方板凳清空，但後續衝突並未擴大。衝突後，皇家靠著Vinnie Pasquantino的二壘安打，攻下本場比賽第一分，目前比賽進行到7局上半，洋基3：1領先皇家。