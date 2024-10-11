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台新金控與新光金10月9日召開臨時股東會，並通過兩大金控換股合併案，若順利金管會同意，合併後的台新新光金控也將成為台灣第4大金控，不過，今（11）日早盤台新金股價跌逾1%，跌破18元，而新光金開紅後漲至12.05元，之後賣壓出現，一度翻黑，目前拉回平盤11.95元之上盤整。台新金與新光金10月9日分別召開臨時股東會，並成功通過合併案，合併案完成後，台新金將為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金控」，待取得公平會及金管會等相關主管機關核准後，雙方將訂定合併基準日，完成合併程序。而在台新金與新光金合併後，台新新光金控也將成為台灣第4大金控公司，總資產規模將達到8.3兆元，市值約4450億元，銀行、保險及證券3大業務引擎市占及規模將顯著提升，進而助力政府推動讓台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」，兩家金控也表示，台新新光金控將能更有效率地拓展市場，提供海內外客戶更多元的產品選擇與服務體驗，為台灣金融業立足亞洲、奠定基石。新光金董事長魏寶生及大股東、新光人壽副董事長洪士琪也表示，兩家金控合併不僅是股東行動主義進一步展現，更創造了金融歷史，而新光金大股東、也是新光人壽副董事長洪士琪更強調，新光金與台新攜手山頂會合，不只確立泛新光集團在金融體系的整合，也確立了新光歷史的傳承及浴火重生的未來，這不是結局，而是一個全新的開始。雖然台新金與新光金股臨會通過「新新併」，還是得向金管會申請，要金管會審核通過才算成功，而今日兩家金控股價並沒有出現慶祝行情，其中台新金開低走低，以18元下跌0.1元開出，隨後進一步跌破18元，來到17.85元，跌超過1%。至於新光金今日早盤股價以12元、上漲0.05元開出，一度來到12.05元，但隨後也面臨賣壓，股價一度翻黑跌破12元，下探11.9元，目前在平盤11.95元之上震盪整理。